Tennis : Ons Jabeur affrontera Varvara Gracheva au 2e tour du Tournoi de Miami

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur affrontera, demain, la Russe Varvara Gracheva pour le deuxième tour du Tournoi de Miami.

Exemptée du 1er tour, Ons Jabeur (5e mondiale) qui reprend doucement mais sûrement après une intervention chirurgicale au genou, rencontrera au 2e tour du Tournoi de Miami la joueuse Varvara Gracheva (54e).

La joueuse russe s’est qualifiée, ce jour, pour le 2e tour, en battant la Belge Maryna Zanevska (6-1, 7-5), sachant qu’Ons Jabeur a affirmé lors d’un point de presse, qu’elle estime être à 90 % de son état physique général.

« Je me mets toujours la pression pour me pousser à faire mieux. Mais c’est une bonne pression, pas celle du genre qui va me rendre dingue. Pour l’instant, j’essaie juste de profiter et de retrouver mon jeu parce que je pense que c’est très important pour moi», a notamment lancé la championne tunisienne.

