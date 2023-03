Attijari bank a été partenaire de la 2e édition du hackathon OpenGovDataHack2023, organisée par l’unité d’administration électronique à la Présidence du Gouvernement, du 17 au 19 mars 2023 à Hammamet.

Une équipe de mentors et de coachs de la banque a été mobilisée pour accompagner et encadrer les équipes de cette compétition organisée en coopération avec la Banque Mondiale et en coordination avec les ministères de la Santé, des Affaires sociales et de l’Education.