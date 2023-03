Après Giorgia Meloni, Emmanuel Macron appelle à soutenir la Tunisie (Vidéo)

Au cours d’une conférence de presse donnée ce vendredi 24 mars 2023 à l’issue d’un sommet européen à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron a appelé à soutenir la Tunisie.

Le président de la France a indiqué avoir discuté avec Giorgia Meloni la première ministre italienne évoquant notamment la Tunisie, «où la très grande tension politique, la crise économique et sociale qui sévit en l’absence encore d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) est très préoccupante elle conduit à une crise pour la Tunisie elle-même, une déstabilisation du pays et de la région et en effet une pression migratoire accrue», a-t-il lancé.

Emmanuel Macron a ajouté que la volonté commune avec Giorgia Meloni consiste «à aider la Tunisie à retrouver une stabilité politique, trouver un accord avec le FMI et aussi à engager des voix de coopération dont l’une des composantes est la maîtrise de l’migration depuis la Tunisie».

Pour le président français, les objectifs premiers sont «la stabilité, un chemin de croissance pour la Tunisie dans un contexte très fragile où ce pays se trouve, mais il nous fait aussi à très court terme réussir à stopper les flux migratoires qui partent depuis la Tunisie accroissent la pression sur l’Italie et le reste de le reste de l’Europe».

Y. N.