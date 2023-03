Julie Kosack : «Le FMI donne plus de temps à la Tunisie pour remplir les conditions du programme»

Selon Julie Kosack, directrice de la communication au Fonds monétaire international (vidéo), «la présentation du programme de la Tunisie au conseil d’administration du FMI a été reportée afin de donner plus de temps aux autorités tunisiennes pour remplir les conditions du programme.»

Nous reproduisons ci-dessous la traduction de l’intégralité de sa réponse à la question d’un journaliste, lors d’une conférence de presse, jeudi 23 mars 2023, sur le retard enregistré dans l’approbation du programme de la Tunisie par l’institution financière internationale.

«Alors, pour prendre du recul et vous faire savoir où nous en sommes avec la Tunisie. Le 15 octobre 2022, les services du FMI et les autorités tunisiennes ont conclu un accord au niveau des services pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de quatre ans dans le cadre du FEP. Et cet arrangement valait environ 1,9 milliard de dollars américains.

«Le programme tunisien soutenu par le FMI vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l’équité fiscale, ainsi qu’à accélérer les réformes et à soutenir un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d’emplois durables.

«La communauté internationale peut grandement contribuer au succès du programme des autorités par le déblocage rapide de financements supplémentaires.

«La présentation de ce programme au Conseil d’administration du FMI a été reportée afin de donner plus de temps aux autorités tunisiennes pour remplir les conditions du programme.

«Une nouvelle date du Conseil sera fixée en consultation avec les autorités tunisiennes une fois que les conditions requises seront en place. Et le FMI reste un partenaire solide de la Tunisie et continuera à soutenir les autorités dans leurs efforts de réforme, notamment pour renforcer l’équité sociale.

«Nous sommes préoccupés par les récents développements en Tunisie, et bien sûr, nous notons les mesures prises par les autorités pour remédier à la situation. Le FMI reste engagé avec la Tunisie, notamment pour soutenir les efforts visant à renforcer l’équité sociale et à promouvoir une croissance inclusive.»

