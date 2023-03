easyJet inaugure la nouvelle desserte Bristol-Enfidha-Hammamet

La compagnie aérienne européenne easyJet a déjà commencé ses services vers la Tunisie et a inauguré une nouvelle ligne le 27 mars 2023 à partir de l’aéroport de Bristol à celui d’Enfidha-Hammamet.

easyJet a introduit des services de vol de Bristol à la Tunisie deux fois par semaine. La compagnie aérienne opère des vols sur ligne les lundis et vendredis. Le prix des billets d’avion sur cette route aérienne commence à 29,99 £.

La mise en place de cette nouvelle desserte aérienne va certainement accroître les flux touristiques en Tunisie à partir du Royaume-Uni.

Commentant l’inauguration de la nouvelle desserte le site spécialisé Curlytales a écrit : «Si vous êtes quelqu’un qui aime les plages et passer du temps dans une atmosphère méridionale, vous devez sûrement explorer cette destination magnifique. Dotée d’une beauté naturelle intacte, de plages, de verdure et d’eaux cristallines, la Tunisie offre beaucoup à ses visiteurs. Qu’il s’agisse de profiter de la vie nocturne la plus animée ou de s’immerger dans la richesse de la culture et du patrimoine, ce pays d’Afrique du Nord est juste un endroit fabuleux à ajouter à votre liste de choses à faire. Vous pouvez même y essayer divers sports d’aventure.»

Le site spécialisé cite une autre bonne raison pour mettre la Tunisie sur ses plans de vacances : «Vous n’avez pas besoin de débourser une somme énorme pour planifier de bonnes vacances en Tunisie. Il y a beaucoup de nouvelles choses à apprécier et à expérimenter.»

I. B.