Success Story : Dali Kilani se fraie un chemin dans l’IA générative

Dali Kilani est un Français originaire de Tunisie, cofondateur en France de FlexAI, qui fait partie des trois startups françaises sur les 80 retenues par Amazon Web Services (AWS), l’accélérateur mondial dédié à l’Intelligence artificielle générative.

Les trois startups françaises retenues par AWS parmi les plus performantes et les plus prometteuses en IA à l’échelle mondiale sont, en plus de FlexAI, Phagos et Pladia.

AWS met à la disposition des 80 startups sélectionnées 230 millions de dollars afin qu’elles puissent transformer leurs visions en applications.Dans un premier temps, chacune des 80 startups recevra la somme de 1 million de dollars et sera accompagnée dans ses développements ultérieurs.

Pour revenir à Dali Kilani, confondateur de FlexAI avec Brijesh Tripathi et Ryan Wallace, rappelons qu’il est diplômé de l’Ecole Polytechnique (France) et de l’Université de Stanford (Etats-Unis), après avoir suivi ses études primaires et secondaires dans des écoles publiques à Kairouan.

Invité de l’émission BFM Business, le jeune entrepreneur à parlé de sa jeune entreprise. «Nous avons démarré il y a six mois. Nous avons eu nos premiers clients payants et nous sommes au début de notre expansion», a-t-il expliqué. Autant dire que l’appui de l’accélérateur AWS va permettre à FlexAI de s’imposer bientôt parmi les grands acteurs internationaux de l’IA générative

I. B.