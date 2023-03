Rejet de la demande de libération des prévenus dans l’affaire de complot contre l’État

L’avocate Islem Hamza a annoncé, ce jeudi 30 mars 2023, que le chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Tunis a rejeté la demande de libération des prévenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’Etat.

Cette décision vient confirmer celle du juge d’instruction au Pôle judiciaire antiterroriste qui avait lui aussi rejeté la demande de libération émise par le collectif de défenses des concernés, soit Khayem Turki, Abdelhamid Jelassi, Jawher Ben M’barek, Chaima Aissa, Ghazi Chaouachi, Lazher Akremi, Ridha Belhadj et Issam Chebbi.

Notons que les prévenus dans cette affaire et leurs partis crient à l’injustice en affirmant que les dossiers sont vides et que cette affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat est montée de toutes pièces et vise à faire taire l’opposition et à camoufler l’échec du pouvoir en place.

Les opposants organisent par ailleurs des mouvements afin de demander la libération des concernés et un sit-in ouvert est observé, depuis 4 jours, par le Front du salut national à cet effet.

Y. N.