Tunisie : l’énergie solaire relance une école en difficulté à Makthar

Une école à énergie solaire dans le nord-ouest de la Tunisie montre comment les écoles en retard du pays pourraient être remises à niveau – et les énergies renouvelables boostées.

Par Menna A. Farouk *

Il y a dix ans, l’internat de Makthar, dans le nord de la Tunisie, avait peu d’eau potable ou de chauffage, une mauvaise alimentation et pas d’électricité pour ses quelque 570 élèves.

Mais maintenant, les chauffe-eau solaires assurent l’eau chaude pour les douches et les panneaux solaires produisent suffisamment d’électricité non seulement pour alimenter l’école et trois autres à proximité, mais aussi pour alimenter le réseau national, fournissant un petit revenu pour payer d’autres frais scolaires.

Lotfi Hamadi, un entrepreneur tunisien qui a aidé à financer les installations d’énergie renouvelable, espère qu’elles pourront être étendues à davantage d’écoles, les rendant plus efficaces à gérer et plus propices à l’apprentissage – et freinant le taux d’abandon scolaire prématuré dans le pays.

«J’espère que l’expérience réussie de cette école en tant qu’entreprise sociale pourra aider à éviter la détérioration du secteur scolaire public à travers la Tunisie», a déclaré l’homme de 46 ans dans une interview à la Fondation Thomson Reuters.

Hamadi, le fondateur de Wallah We Can, une organisation à but non lucratif, a grandi en France et a déménagé au Canada, mais est retourné en Tunisie après que feu le président Zine El Abidine Ben Ali a été renversé lors d’une révolution en 2011.

Réduire les dettes de l’école

Conscient des problèmes de l’école de Makthar – dans le gouvernorat de Siliana –, Hamadi a commencé à collecter des fonds auprès d’entreprises donatrices pour aider à atténuer le genre de problèmes qui ont conduit environ 526 000 élèves à abandonner l’école au cours des cinq dernières années, environ 22% de la population scolaire.

Avec 100 000 dinars tunisiens (32 250 dollars), il a acheté 50 chauffe-eau solaires et des panneaux photovoltaïques capables de produire 45 000 kilowattheures (kWh) d’électricité, soit quatre fois plus que l’école a besoin pour fonctionner.

Alors qu’une partie de l’excédent est fournie gratuitement à d’autres écoles voisines, une petite partie est vendue au réseau électrique national tunisien, générant environ 6 000 dinars (1 915 $) de revenus par an, qui ont été utilisés pour réduire les dettes de l’école et faire face à d’autres dépenses.

Le projet s’inscrit dans une volonté du gouvernement tunisien d’atteindre au moins 4 000 mégawatts (MW) d’énergie renouvelable d’ici 2030 – à la fois solaire et éolienne – couvrant 35% de l’électricité du pays, alors qu’il cherche à réduire ses importations de gaz naturel.

La Tunisie a investi ces dernières années des centaines de millions de dollars dans des projets d’énergies renouvelables allant des centrales solaires aux parcs éoliens, et ses responsables ont rencontré des institutions financières mondiales telles que la Banque mondiale et la Société financière internationale pour présenter la stratégie et les perspectives d’investissement du pays.

Cependant, les énergies renouvelables représentent actuellement 3% du mix énergétique tunisien, selon le gouvernement, et certains analystes sont sceptiques quant à la capacité du pays à atteindre son objectif 2030 (qui est d’atteindre le taux de 30%, Ndlr).

«La bureaucratie, l’instabilité politique et les remaniements ministériels ont entravé les projets de la Tunisie de réaliser des projets d’énergie renouvelable et d’augmenter la production», a déclaré Abdessalem El Khazen, consultant en énergie renouvelable basé à Tunis.

Poussée verte

Aujourd’hui, les élèves de l’école préparatoire de Makthar – qui est peinte en blanc, vert et rouge – étudient dans des salles de classe chauffées pendant les hivers rigoureux de la ville, avec des lumières disponibles pour leur permettre de travailler la nuit.

Un tableau électronique dans la cour de l’école indique la quantité d’énergie solaire utilisée chaque jour, et le personnel de l’école a été formé pour effectuer les réparations et l’entretien des systèmes solaires.

Chaima Rhouma, une ancienne élève de l’école qui est maintenant porte-parole de Wallah We Can, a déclaré que les élèves ont vu d’énormes changements depuis l’époque où les salles de classe en hiver étaient extrêmement.

«Après la mise en œuvre du projet, nous sommes devenus capables de prendre des douches chaudes et d’avoir des classes chauffées», a-t-elle déclaré.

Les élèves ne profitent pas seulement directement de l’énergie verte, ils l’apprennent également lors d’activités parascolaires telles que des cours de permaculture, selon l’enseignante Donia Msihli.

«Je leur apprends comment les panneaux solaires peuvent être utilisés pour le chauffage et le carburant dans les fermes. On leur apprend également comment faire l’entretien de ces systèmes solaires», a-t-elle déclaré. «(Cela) serait utile pour les étudiants dans tout futur emploi pertinent», a-t-elle ajouté

L’installation d’énergie propre n’est qu’une partie d’une poussée verte plus large à l’école – y compris une ferme de 8 hectares (20 acres) qui fournit des légumes à l’école et des emplois à une demi-douzaine de parents d’élèves auparavant au chômage.

Les produits excédentaires sont vendus au marché de Tunis afin de récolter des fonds supplémentaires pour l’école.

«C’est un projet salutaires pour nous et nos enfants», a déclaré Habiba Baradi, 41 ans, une mère qui travaille à la ferme et dont les deux enfants fréquentent l’internat.

Des écoles sous pression

Les écoles publiques tunisiennes sont aujourd’hui confrontées à une série de défis, notamment en raison du fait que l’économie a «perdu une décennie de croissance» depuis la révolution de 2011 en raison d’une réglementation excessive, d’un commerce réduit et d’un faible investissement, selon la Banque mondiale.

En septembre, le ministère de l’Éducation a déclaré que 75% des élèves de 10 ans et 83% des élèves de 13 ans étaient «semi-analphabètes».

Hamadi, l’entrepreneur, a déclaré qu’avec la grande partie du budget du ministère de l’Éducation consacrée aux salaires du personnel, peu de fonds sont disponibles pour moderniser les écoles.

À l’école préparatoire de Makthar, les avantages d’avoir un revenu supplémentaire pour aider à payer les mises à niveau sont évidents.

L’ancienne élève Amany Ben Ammar, 16 ans, diplômée il y a deux ans, a déclaré que l’école mixte offrait désormais une douzaine de clubs dédiés à des thèmes comme l’entrepreneuriat, la robotique, la conception de sites web, le cinéma et le football féminin. «Le meilleur pour moi est le club d’entrepreneuriat», a déclaré Ben Ammar, qui a lancé un site web visant à promouvoir le tourisme à Makthar, sa ville natale.

Après le Ramadan, en mars et avril, l’organisation de Hamadi commencera à travailler pour reproduire le projet Makthar dans trois autres écoles des provinces de Bizerte, Gabès et Kairouan, a-t-il dit.

L’amélioration des écoles est essentielle pour donner aux Tunisiens – fatigués après des années de difficultés économiques et politiques – l’espoir que la vie pourrait devenir meilleure, a-t-il ajouté.

«Je pense que c’est faisable. Ces enfants de cette petite ville pauvre (de Makthar) peuvent recevoir une éducation similaire à celle dispensée à New York ou à Paris», a-t-il déclaré. «Et cette génération peut créer le changement que nous avons longtemps espéré.»

Traduit de l’anglais.

Source : BDNews 24.