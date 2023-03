La Tunisie décide de rationner la distribution de l’eau potable

Pour faire face au stress hydrique, la Tunisie a décidé de recourir, à partir d’aujourd’hui, vendredi 31 mars 2023 et jusqu’au 30 septembre prochain, au rationnement de l’eau potable et à l’interdiction de certaines de ses utilisations.

Selon le communiqué du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche annonçant cette décision, les utilisations désormais interdites concernent l’agriculture, l’irrigation des espaces verts, le nettoyage des rues et des lieux publics et le lavage des voitures.

Cette décision, du reste attendue, et qui a même pris beaucoup de retard, est justifié par la baisse de la pluviométrie au cours des cinq dernières années qui a provoqué une forte baisse des réserves en eau dans les barrages et la nappe souterraine, fortement exploitée, et souvent illégalement par les forages non autorisés.

Par ailleurs, l’eau distribuée via le réseau de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) sera rationnée au cours de la période indiquée, sachant que ce rationnement a déjà commencé depuis une quinzaine de jours avec de fréquentes coupures d’eau au cours de la nuit.

I. B.