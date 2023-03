Rétrospective : Vaut mieux perdre son latin que ses dinars !

Le dinar, monnaie officielle tunisienne depuis 1958, son origine, son histoire et ses évolutions à travers les époques et les cultures méditerranéennes. (Illustration : Musée de la Monnaie à Tunis).

Par Abdellaziz Guesmi *

En décidant à plusieurs reprises d’augmenter ses taux directeurs, la très libérale Banque centrale de Tunisie (BCT) ne risque-t-elle pas de freiner la croissance (en enchérissant le coût du crédit…tout en espérant valoriser une épargne inexistante !), d’aggraver l’inflation (qui n’est pas d’origine monétaire, mais liée aux importations inconsidérées) et de déprécier un peu plus, le dinar, la monnaie nationale?

Aux sources du dinar

Le dinar qui a perdu, depuis 2011, 52% de sa valeur, a subi, sur la longue durée de l’Histoire, des transformations sémantiques et faciales surprenantes.

En effet, on croit que le mot dinar vient de l’arabe, mais ce n’est pas de l’arabe… c’est du latin. Même si c’est l’arabe qui a réintroduit les mots concernés dans les langues romanes! Car, si la latin a emprunté à la langue arabe, celle-ci a fait de même au grec, au latin, à l’araméen ou au sumérien.

En effet, si le mot draham (argent) est issu de drachme, du grec ancien drakhmế; le mot dinar vient lui du latin denier, somme d’argent !

Denier a été naturalisé arabe et son usage légitimé par Mâlik Ibn Anas, fondateur de l’école du droit dite malékite, qui a dit: «Le dinar est appelé dinar car il est (un mot composé des mots) dîn (religion) et nâr (feu de l’enfer).» Autrement dit : l’argent gagné honnêtement est bon et celui malhonnête est mauvais.

Le dinar était à l’origine une monnaie romaine en argent de 2 à 3 g, le denarius. Sous l’empereur Auguste (-23/14), son pouvoir d’achat était important.

Le mot a été employé dans plusieurs langues dont le grec, ou l’arabe, et il est cité dans le Coran. Vers le VIIIe siècle est frappé le dinar or, sous la dynastie Omeyyades (756/1031), d’un poids de 4,25 g. Le dinar va alors se répandre dans tout le bassin méditerranéen.

Dinar est emprunté par le français en 1697, mais connu sous Charlemagne (mort en 814), à l’arabe dinar, «pièce de monnaie en or, qui avait cours dans les pays arabes», probablement par l’intermédiaire du bas latin.

On retrouve en espagnol le mot dinero, lequel désigne aujourd’hui la monnaie, l’argent au sens générique, et anciennement la pièce d’argent à partir du XIIe siècle, de même qu’en portugais, avec dinheiro.

Le dinar tunisien d’aujourd’hui.

Définitions du dinar:

– «Poids et monnaie arabes» (B. d’Herbelot, Bibliothèque orientale).

– Monnaie d’or frappée à la fin du VIIe siècle par les califes arabes et dont la valeur a souvent varié.

– Ancienne unité de poids en usage dans divers pays arabes et qui équivalait à une drachme et demie, soit approximativement 5,8 grammes.

– Unité monétaire principale de divers pays (Tunisie, Irak, Jordanie, Algérie).

Le dinar tunisien a eu plusieurs prédécesseurs. Je citerai le rial (riyâl, terme persan) ou piastre (sebili) utilisé jusqu’au 1er juillet 1891, date à laquelle il est remplacé par le franc tunisien. Le dinar d’aujourd’hui est devenu monnaie officielle de la Tunisie depuis le 1er novembre 1958.

Pour les curieux, il existe à Tunis, un joli musée de la monnaie, qui enrichira bien leurs connaissances. Il est situé dans la partie orientale du nouveau bâtiment de la Banque centrale de Tunisie sur l’avenue Mohamed V. Et présente 2000 pièces de monnaies de différentes époques : punique, romaine, vandale, byzantine, médiévale, moderne et contemporaine. Il présente aussi 200 billets provenant de la Tunisie et de différents pays du Maghreb et d’Europe.

Le volet technique relatif à la fabrication et à la destruction de la monnaie est également bien mis en évidence et expliqué grâce à l’exposition des outils permettant de procéder à ces opérations.

Avec Wikipedia.