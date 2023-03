Tunisie : La Sonede annonce un système de quotas pour la coupure d’eau de 21h à 4h

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a publié un communiqué, ce vendredi 31 mars 2022, relatif aux coupures de l’eau potable qui auront lieu toutes les nuits dans le cadre du rationnement de l’eau potable pour faire face au stress hydrique.

Dans son communiqué la Sonede mettra en place un système de quotas pour la coupure d’eau, selon les ressources hydrauliques disponibles, notamment durant la nuit à partir de 21h jusqu’à 4h, en ajoutant que cette période sera ajustée pour chaque région du pays, selon la demande et l’évolution des conditions climatiques.

La Sonede rappelle que cette décision survient suite à la décision du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche relative à l’interdiction provisoire de certains usages de l’eau pour faire face à la pénurie hydrique actuelle en Tunisie, à l’instar de plusieurs autres pays dans le monde, à cause du réchauffement climatique.

En Tunisie, qui a enregistré une baisse sans précédent des niveaux des barrages et des ressources en eaux souterraines dans la plupart des régions, les mesures annoncées par le ministère demeurent en vigueur jusqu’au mois de septembre prochain, et la Sonede a de ce fait appelé les citoyens à faire preuve de compréhension face à cette situation, et à mieux rationaliser l’utilisation et la consommation de cette ressource vitale.

Rappelons que parmi les mesures annoncées par le ministère, les utilisations désormais interdites concernent l’agriculture, l’irrigation des espaces verts, le nettoyage des rues et des lieux publics ainsi que le lavage des voitures.

Y. N.