Hussein Al-Rahili : «Les restrictions des usages de l’eau sont difficiles à faire respecter»  

Selon Hussein Al-Rahili, expert en développement et gestion des ressources, la décision de la Tunisie de rationner la distribution de l’eau potable et d’en interdire l’utilisation pour des besoins non-domestiques, est quelque peu tardive, étant donné que le pays traverse une période de sécheresse qui dure depuis plusieurs années.

Cette décision, rappelons-le, a été annoncée hier, vendredi 31 mars 2023, par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Elle est venue instituer le système de rationnement et de coupures quotidiennes de l’approvisionnement, déjà en vigueur depuis deux semaines.

Dans une déclaration à Shems FM aujourd’hui, samedi 1er avril 2023, Al-Rahili reproche aux autorités d’avoir fait cette annonce par simple communiqué et de n’avoir pas organisé une conférence de presse pour en expliquer les raisons et présenter à l’opinion publique toutes les vérités concernant l’état des ressources hydrauliques, les problématiques qu’elles posent et les difficultés qu’elles poseront à l’avenir en raison du changement climatique et de ses impacts négatifs sur les ressources en général et les nécessaires adaptations à prévoir.

L’expert s’est, par ailleurs, interrogé sur les moyens dont disposent réellement les autorités pour débusquer et sanctionner les contrevenants, notamment ceux qui vont utiliser l’eau potable pour le lavage de leur voiture, l’arrosage de leur jardin ou le remplissage de leur piscine.

Il s’est également interrogé sur les parties-prenantes qui vont être concernées par les dernières décisions et comment celles-ci vont-elles être appliquées dans les secteurs agricole, touristique et industriel qui consomment beaucoup d’eau. Et en cas de restrictions, quel sort sera réservé aux différents acteurs, notamment les petits agriculteurs.

La décision n’a pas pris en considération le problème de la rareté de l’eau dans sa complexité, a estimé Al-Rahili, en appelant le gouvernement à prévoir des aides aux petits agriculteurs qui vont en être fortement impactés par les restrictions.

I. B.