Wuxi World Taekwondo Grand Slam : Khalil Jendoubi décroche la médaillé d’argent

Le champion tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté, ce lundi 3 avril 2023, la médaille d’argent (-58 kg) au World Taekwondo Grand Slam qui s’est déroulé à Wuxi en Chine

Pour sa première participation cette saison, après une opération du pied ayant necessité un repos depuis février dernier, Mohamed Khalil Jendoubi a décroché l’argent, se réjouit la Fédération tunisienne de taekwondo.

La même source affirme également que le champion tunisien est le seul taekwondoïste arabe et africain à avoir atteint le podium dans cette compétition mondiale dans son édition 2023, tout en remerciant tout le staff technique et médical et à leur tête Dr Mohsen Trabeslsi chargé du suivi de Khalil Jendoubi.

Rappelons qu’en juillet 2021, Khalil Jendoubi avait décroché la médaille d’argent aux JO de Tokyo et a continué sur sa lancée, en remportant en juin 2022, l’argent au Grand Prix de Rome, ou encore l’argent aux Mondiaux de Taekwondo à Guadalajara au Mexique, en novembre de la même année.

