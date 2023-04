Mieux connaître les opportunités d’exportation vers la zone AfCFTA

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a lancé un appel à candidatures pour sélectionner 25 entreprises tunisiennes exportatrices ou potentiellement exportatrices vers les marchés africains pour participer à une session de formation locale intitulée «Comment exporter avec l’AfCFTA».

La formation, qui sera organisée en partenariat avec le Centre du commerce international (ITC) et la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, vise à faire connaître les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) et à renforcer les compétences des exportateurs et des entreprises exportatrices potentielles ciblant les marchés africains.

Cette formation sera assurée en deux phases. Dans la première, les entreprises sélectionnées recevront une formation en ligne gratuite couvrant des sujets tels que la préparation à l’exportation, la réalisation d’études de marché sur un marché africain, le développement d’un marché d’exportation en Afrique, le financement du commerce intra-africain, etc. La deuxième offrira une formation de consolidation aux entreprises qui ont participé à la formation en ligne.