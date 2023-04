Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères répond au département d’État américain

Le ministère des Affaires étrangères a publié un communiqué, ce mercredi 5 avril 2023, en réaction au tweet du Bureau des Affaires du Proche-Orient du Département d’État américain.

«Suite au tweet publié par le Bureau des Affaires du Proche-Orient du Département d’Etat américain, le 4 avril 2023, le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger réitère la disposition de la Tunisie à poursuivre la consolidation des relations de coopération avec les États-Unis d’Amérique dans le cadre du respect mutuel», lit-on dans le communiqué et d’ajouter : «et exprime son rejet total de toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures et dans le fonctionnement de l’institution judiciaire, principe que la Tunisie tient à respecter strictement dans ses relations avec tous les pays amis».

Le MAE répond ainsi au tweet du département d’État américain qui a salué la déclaration de la justice tunisienne, selon laquelle les diplomates étrangers sont protégés par la loi, conformément aux accords internationaux, et la garantie d’un meilleur environnement aux diplomates pour l’exercice de leur travail dans les conditions optimales.

Dans ce tweet les Etats Unis ont aussi réaffirmé leur préoccupation face à l’arrestation et au maintien en détention de personnalités politiques : «Nous joignons nos voix à celles des Tunisiens appelant à un processus judiciaire équitable et transparent pour tous», pouvait-on encore lire dans ladite publication.