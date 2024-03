Mission d’affaires tunisienne à la foire agricole de Konya

Une mission d’affaires a lieu à la Foire agricole de Konya, en Turquie, du 4 au 7 mars 2024, à l’initiative de la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect).

Cette quatrième participation est organisée en collaboration avec la Chambre de commerce de Konya. Elle implique des opérateurs économiques de Tunisie, du Cameroun et de la République démocratique du Congo.

Une visite de la Foire agricole de Konya est au programme, ainsi que des rencontres B2B entre des entreprises tunisiennes et plusieurs chefs d’entreprises de nombreux pays et des visites de terrain d’usines et de zones industrielles.

Le président de Conect International, Tarak Cherif, a rencontré Ramazan Erkus, membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce de Konya. La réunion a discuté les opportunités pour renforcer les relations et les partenariats ainsi que le commerce et les investissements entre les deux pays, principalement en Afrique.

La mission est une occasion pour s’informer des évolutions dans le secteur des machines agricoles, en particulier, et d’organiser des rencontres avec des opérateurs économiques turcs et internationaux.