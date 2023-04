Washington réaffirme sa «préoccupation face à l’arrestation de personnalités politiques» en Tunisie

Le Département d’Etat américain se félicite de la confirmation par les autorités judiciaires en Tunisie que les diplomates étrangers sont protégés par la loi en vertu des conventions internationales, ainsi que l’assurance d’une meilleure atmosphère pour les diplomates dans la conduite de leur travail.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mercredi 4 avril 2023 sur la page Facebook de l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, le Département d’Etat réaffirme également sa «préoccupation face à l’arrestation et au maintien en détention de personnalités politiques». Il fait allusion aux opposants au processus politique initié par le président Kaïs Saïed lors de la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, qui ont été arrêtés depuis le 11 février dernier et accusés de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat.

«Nous joignons nos voix à celles des Tunisiens appelant à un processus judiciaire équitable et transparent pour tous», ajoute le Département d’Etat dans son communiqué.

I. B.