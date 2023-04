Kaïs Saïed : «Je ne suis pas prêt à céder ma patrie à des non-patriotes»

En réponse à une question sur son éventuelle candidature à un second mandat présidentiel, le président de la république Kaïs Saïed a déclaré, aujourd’hui, jeudi 6 avril 2023, qu’il n’est pas «prêt à laisser la nation à des non patriotes». Reste à savoir qui va décider qui est patriote et qui ne l’est pas…

Le chef de l’Etat, qui était aujourd’hui à Monastir à l’occasion de la célébration du 23e anniversaire de la mort du fondateur de l’Etat tunisien moderne, Habib Bourguiba, a déclaré : «La question de la candidature est prématurée», ajoutant qu’il ne se «considère pas en compétition avec quiconque».

«J’assume la responsabilité et je ne la cèderai pas. Je ne cèderai pas ma patrie à des non-patriotes», a-t-il souligné, au cas où on ne l’a pas compris. Et d’insister : «Je ne pense pas à la candidature, je pense à la responsabilité. C’est une question de projet et non de personne». Et son projet, essentiellement politique, le président de la république est en train de le mettre en œuvre, en ne prêtant pas l’oreille aux critiques qui fusent de toutes parts, à l’intérieur et à l’extérieur.

I. B.