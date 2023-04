Tunisie : examen des moyens d’aider les PME affectées par la crise

Le ministre de l’Economie et de la Planification Samir Saied et le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) Samir Majoul ont évoqué les moyens de sauver les PME qui ont des créances classées auprès des banques commerciales, soulignant la nécessité de leur apporter tout le soutien nécessaire pour les aider à surmonter la crise à laquelle elles sont confrontées.

Au cours d’une séance de travail tenue vendredi 7 avril 2023, les deux parties ont convenu de mener davantage de consultations afin de stimuler les investissements privés et de consolider le partenariat public-privé, a indiqué samedi 8 avril le ministère de l’Economie.

Les deux responsables ont également convenu de tenir des réunions sectorielles dans la période à venir afin d’identifier les spécificités de chaque secteur dans le cadre des orientations décidées à l’issue du dialogue entre les secteurs public et privé ainsi que les 185 mesures qui avaient été adoptées et sont en cours de mise en œuvre.

Le ministre de l’Economie et le président de l’organisation patronale ont souligné que ces rencontres sectorielles permettront de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés les secteurs en difficulté et les moyens d’y apporter des solutions, à travers des propositions opérationnelles.

La séance de travail a également abordé les mécanismes susceptibles de créer de la richesse, de stimuler le développement et de consolider le rôle du secteur privé dans ce domaine.

D’après Tap.