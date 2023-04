Stress hydrique : la Tunisie à veau l’eau !

S’il lui arrive de réagir aux problèmes quotidiens des citoyens, car il le fait rarement, le gouvernement tunisien a toujours une ou deux longueurs de retard. Et cela est vrai du gros problème du moment : le stress hydrique.

Par Imed Bahri

Cela fait plusieurs années que les médias, relayant les avertissements des experts, en parlent sur le ton de l’urgence et avertissent contre le laisser-aller du gouvernement et son manque de mobilisation pour préserver les rares ressources hydrauliques du pays et en rechercher de nouvelles pour parer à des pénuries qui, depuis plusieurs années également, causent des coupures d’eau potable pendant la saison estivale dans plusieurs régions, au nord comme au sud du pays.

Pourtant, rien ou pas grand-chose n’a été fait concrètement dans ce domaine pour qu’on arrive aujourd’hui à constater l’ampleur de la catastrophe et se donner bonne conscience en donnant l’impression de bouger.

C’est dans ce contexte désespérant de fatuité que se situe le conseil des ministres consacré à l’examen des axes et objectifs du plan de lutte contre le stress hydrique, présidé par la Première ministre Najla Bouden Ben Romdhane, vendredi 14 avril 2023, au Palais du gouvernement à la Kasbah.

Création d’une cellule, encore une autre !

Ce conseil a décidé (tenez-vous bien !) de créer une cellule de crise dont la mission est suivre l’exécution de toutes les mesures et travaux réalisés périodiquement dans ce domaine. Traduire : un groupe d’agents publics qui va se réunir de temps en temps pour étudier, examiner, suivre l’exécution, et patati et patata. C’est à croire que c’est tout ce que notre administration publique, en sureffectif et inefficace, sait faire : broyer de l’air et faire des ronds dans l’eau. Et c’est le cas de le dire.

Selon le communiqué du gouvernement repris par l’agence Tap, «ce plan porte sur la situation actuelle des ressources en eau et les principaux mécanismes de lutte contre les pénuries d’eau et leurs répercussions sur les systèmes d’approvisionnement et le secteur de la production agricole.»

«Il vise, par ailleurs, à donner la priorité à l’approvisionnement régulier en eau potable à travers un certain nombre de mesures qui contribuent à la rationalisation de l’utilisation de l’eau, en coopération entre les différentes structures centrales et régionales impliquées», ajoute-t-on.

Le plan vise également à soutenir les programmes de la Société nationale de distribution d’eau (Sonede), notamment ceux liés aux ouvrages hydrauliques qui seront prochainement mis en service.

La réunion a également abordé la situation des systèmes hydrauliques dans toutes les régions du pays et leurs sources d’approvisionnement, notamment au niveau des barrages. Dans le même cadre, les ministres ont examiné une série de recommandations pour faire face au stress hydrique et à son impact sur l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, ajoute la Tap, en précisant qu’il s’agit notamment de la mise en place d’un plan d’approvisionnement en eau dans les zones rurales, de la résolution des problèmes liés à la mise en œuvre des projets et de la réactivation des systèmes en panne.

Le plan comprend aussi l’examen du plan d’action (encore un !) dans le domaine des systèmes d’irrigation et de valorisation des eaux usées, principalement à travers la facilitation des procédures liées à la valorisation des eaux usées, le recours aux systèmes non conventionnels, notamment le dessalement des l’eau et l’eau de mer, et l’exploitation des eaux traitées dans des zones bien définies.

Le plan prévoit également la mise en œuvre d’une stratégie de communication visant à sensibiliser à la rationalisation de la consommation d’eau, notamment dans les grands secteurs consommateurs, et la mise en place de conseils de cabinet périodiques pour suivre l’avancement de la stratégie de lutte contre le stress hydrique.

Dans une déclaration à la presse nationale, à l’issue du Conseil des ministres, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdel Monêem Belaâti, a souligné l’importance de cet enjeu et l’ampleur du suivi de la stratégie de lutte contre le stress hydrique à l’heure alors que le pays se soucie d’assurer la résistance du secteur agricole avec toutes ses filières et ses produits à cette situation naturelle difficile.

Chacun dans son coin

Voilà pour la langue de bois officielle qui n’engage personne. Pour le reste, on constatera sans peine que tout ce qui est dit plus haut se résume à des redites et des rabâchages qui ne mangent pas de pain. Aucune mesure concrète n’est annoncée, avec des financements mobilisés, des délais fixés et des objectifs clairs à atteindre, comme sont censés le faire les gouvernements qui se respectent.

D’ici l’été, c’est-à-dire dans quelques semaines, les citoyens, les agriculteurs et les industriels vérifieront, à leur corps défendant, ce qui sortira réellement de toute ce bavardage officiel. Quant aux pénuries d’eau annoncées par tous les experts, ils y feront face tous seuls et avec les moyens, légaux et illégaux, qu’ils improviseront, chacun dans son coin.

Ainsi va la Tunisie à vau l’eau !