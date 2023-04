Prémices de reprise du tourisme de croisière en Tunisie

Le tourisme de croisière qui a été stoppé net en Tunisie à la suite de l’attaque terroriste au musée du Bardo le 18 mars 2015, qui a causé la mort de 24 personnes et fait 45 blessés, en majorité des croisiéristes en visite à Tunis, peine à reprendre sa vitesse de croisière. Mais les prémices de la reprise se précisent.

Le port de la Goulette a accueilli, hier matin, jeudi 20 avril 2023, le premier navire de croisière MSC Grandiosa, de l’armateur Mediterranean Shipping Compagny (MSC Croisières), marquant ainsi le lancement en Tunisie de la saison du tourisme de croisière, pour cette année 2023.

Ce navire, avec à bord environ 5500 touristes de différentes nationalités, notamment française, italienne et espagnole, venait de Barcelone (Espagne) et a quitté la Tunisie hier après-midi, vers Palerme (Italie), a fait savoir le directeur général du port de La Goulette, Sami Debbiche.

De nombreux touristes ont préféré visiter la Médina, Sidi Bou Saïd et Carthage, alors que les autres ont choisi de rester à bord du bateau, ou de visiter le village touristique du port. La visite du musée du Bardo n’était pas au programme.

Pour les commerçants et les artisans des environs, il s’agit d’un joyeux évènement et d’une opportunité pour vendre leurs produits.

Quarante quatre croisières sont attendues en Tunisie jusqu’à fin octobre 2023, selon Debbiche, qui estime que cela va contribuer à la relance du tourisme dans le pays.

Environ 160 000 croisiéristes sont attendus en Tunisie en 2023, contre 50 000 touristes l’année dernière.

Le pays envisage d’accueillir 500 000 croisiéristes à l’horizon 2027 et de retrouver in fine les chiffres de 2010 (1 million).

Doté de 2421 cabines réparties sur 19 étages. Le navire MSC Grandiosa est entré en service en 2019. Il est équipé de plusieurs commodités et moyens de confort et de loisirs, dont une piscine, un théâtre, un musée d’art, des restaurants, des cafés et des salles de jeux.

