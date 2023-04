Tunisie : Ghazi Chaouachi comparaîtra le 25 avril devant le juge d’instruction

Ayachi Hammami membre du comité de défense de Ghazi Chaouachi a annoncé que son client comparaîtra, mardi 25 avril 2023, devant le juge d’instruction du bureau 18 près le Tribunal de première instance, et ce, sur la base du décret 54 suite à une plainte déposée par la ministre de la Justice Leila Jaffel.

Dans un communiqué publié ce samedi 22 avril, Me Ayachi a appelé les avocats à soutenir leur confrère Ghazi Chaouachi, en détention depuis février dernier dans le cadre de l’affaire dite de complot contre le sûreté de l’État, et à se mobiliser pour faire face au très controversé décret 54 relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication.

Ayachi Hammami a également, appelé les journalistes et les médias «à être présents et à suivre de près l’affaire liée à ce décret qui porte atteinte à leur mission et à la liberté d’expression et de la presse. Il s’agit d’une arme pointée vers toute voix libre», a-t-il commenté.

Y. N.