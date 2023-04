La Tunisie au 114e rang du classement mondial de la richesse

Selon le classement des «Pays les plus riches et les plus pauvres du monde 2023 », réalisé par Global Finance, la Tunisie, avec un PIB par tête d’habitant de 13 270 dollars, se classe au 114e rang mondial, sur un total de 197 Etats. Notre pays se classe au 10e rang dans le monde arabe.

Le Qatar, 4e avec un PIB de 124 848 dollars par tête d’habitant, soit 10 fois plus que la Tunisie, est le pays arabe le mieux classé. Alors que le Liban et la Syrie ferment la marche.

«Que signifie pour une nation d’être riche ou pauvre en période de pandémie mondiale, de forte inflation et de tensions géopolitiques ? Le PIB par habitant corrigé du pouvoir d’achat relatif nous en donne une idée, quoique imparfaite», indique Global Finance.

I. B.