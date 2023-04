Femmes abusées sexuellement lors de «rokia charia» : Le charlatan et sa complice arrêtés à Nabeul

La police judiciaire de Nabeul a annoncé l’arrestation d’un charlatan qui se faisait passer pour un guérisseur et prétendait chasser les mauvais sorts et les djinns par la «rokia charia» et qui a exploité sexuellement plusieurs femmes… Sa complice a également été arrêtée et le Parquet a ordonné leur mise en détention.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce jeudi 27 avril 2023, la PJ de Nabeul affirme que l’opération a été menée, en coordination avec la brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et la police secours, sur la base d’informations et d’investigation, d’autant que le charlatan faisait également chanter ses victimes pour obtenir des sommes d’argent et acheter leur silence…

En coordination avec le ministère public, une descente a été effectuée chez le suspect, qui a été arrêté en compagnie de sa complice, une femme chargée d’enrôler les victimes, qui subissait des attouchements et des abus sexuels par le charlatan. Ce dernier les filmait lors des faits, et prétendait que cela permettrait de chasser les mauvais sorts et les djinns voire même de guérir de toutes les maladies…

La PJ a par ailleurs retrouvé dans le téléphone du suspect, des vidéos des abus qu’il a commis et avec lesquels il faisait chanter ses victimes, lit-on encore dans le communiqué.

Le charlatan et sa complice ont été placés en détention sur ordre du ministère public, indique encore la Police judiciaire de Nabeul.

Y. N.