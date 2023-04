Comment la Tunisie pourrait-elle se passer du FMI ?

Le plus grand service que le monde rendrait à la Tunisie serait de la laisser sombrer pour qu’elle se réveille enfin de sa torpeur ou que son président décide enfin de se passer définitivement de l’appui du FMI. Mais pour cela, il faut être inventif, et trouver le moyen de mobiliser des ressources supplémentaires pour le budget de l’Etat.

Par Oilid Ben Yezza *

La Tunisie sollicite un prêt du Fonds monétaire international (FMI) de 1,9 milliard de dollars, sur 4 ans et 3 tranches, environ 630 millions chacune. Cet accord devrait aussi permettre de débloquer 5 milliards d’aides financières d’autres bailleurs de fonds, que les Tunisiens rembourseront très chèrement et sur plusieurs générations.

Or, pour beaucoup de bailleurs, la Tunisie est un puits sans fond, d’autant qu’elle refuse de mettre en œuvre des réformes structurelles qui lui permettraient de relancer son économie et de réduire ainsi sa dépendance vis-à-vis des financements internationaux.

Le plus grand service que le monde rendrait à la Tunisie serait de la laisser sombrer pour qu’elle se réveille enfin de sa torpeur ou que son président décide enfin de se passer définitivement de l’appui du FMI. Mais les faits montrent le contraire : les négociations continuent alors que le temps ne joue pas en faveur de notre pays.

Dans un ancien article, j’évoquais les économistes du New deal aux Etats-Unis qui, face à la grande crise de 1929, avaient essayé d’innover dans différents domaines. Mais le gouvernement tunisien actuel n’a malheureusement ni l’imagination des économistes américains ni le courage du pragmatique président Roosevelt.

Les conseillers du président Kaïs Saïed ont préféré lui proposer la solution de facilité de continuer d’emprunter l’argent dont le pays a besoin, comme tout junkie accro à l’argent facile, et bien sûr, comme tout junkie sans cerveau, menacer d’aller voir d’autres dealers qui vendraient la came à de meilleurs prix. Comme si les Chinois, qui en plus de continuer à réprimer les Ouighours, font dans l’humanitaire désintéressé.

Si seulement elle avait appliqué les conseils du Livre Rouge de Mao, qui faisait attention à chaque yuan dépensé, accélérait l’industrialisation du pays, faisait travailler les Chinois jusqu’à l’épuisement pour qu’ils se développent rapidement et prennent leur revanche sur l’Occident…, la Tunisie irait beaucoup mieux. Mais, ce gouvernement préfère nous faire passer pour des cigales qui ont besoin de l’aide humanitaire internationale pour avoir le blé pour leur couscous.

Comme l’avait prouvé Milton Friedman, ce sont les déficits de l’Etat qui créent l’inflation. Pour le bien des Tunisiens, il serait donc préférable d’éviter de s’endetter davantage, même si cela déplait à quelques oligarques corrompus qui tirent toujours profits de la hausse des prix.

Pour être constructif, nous présentons ci-dessous une dizaine de réformes qui aideraient la Tunisie à relancer son économie et que le think tank Mukawama.com avait proposées il y a 7 ans aux dirigeants tunisiens. Le chiffrage a certes évolué depuis, mais les idées restent valables. Car il est facile de trouver des gains de productivité dans une économie inefficiente qui a 100 ans de retard sur la marche du monde. Le plus compliqué est d’expliquer qu’il n’y a pas qu’une décision ou une loi miracle à promulguer mais des centaines de décisions et de lois complémentaires susceptibles de moderniser l’économie et d’augmenter les ressources de l’Etat.

Avec un excèdent de plus de 200,000 fonctionnaires en trop, cela est certainement une charge mais, mieux utilisées, ces ressources pourraient devenir aussi un atout.

Base de travail

Source Onu

Nous présentons ci-dessus 9 mesures parmi les 300 proposées par le think tank Mukawama.com qui, selon nos estimations, pourraient rapporter à la Tunisie près de 1 milliard d’euros par an.

Ce think tank avait rappelé que la Tunisie devait rentrer dans une stratégie régionale avec l’Algérie. Certains investissement industriels seraient plus rentables pour une population de 50 millions d’habitants que pour de 10 millions seulement, qu’il ne servait à rien de créer des doublons industriels entre Tunisiens et Algériens mais qu’il fallait chercher des complémentarités aussi bien dans les transports (stratégie ferroviaire régionale et continentale avec les même normes.

Certaines de ces propositions pourraient déplaire à certains groupes mais les avantages qu’on pourrait en tirer sont supérieurs, et l’intérêt de l’Etat et du peuple tunisiens passent avant ceux de certaines castes :

Taxer les importations subventionnées qu’elle soit chinoises, turques ou européennes par la PAC… à l’exception de celles qui participent à l’exportation des biens. Comme tous les économistes le savent, une subvention est une barrière douanière déguisée qui ne participe pas au libre-échange. Il faut donc remédier à cette distorsion de concurrence. Cela rendra certains biens plus chers mais cela forcera les acteurs locaux à investir dans la production agricole ou industrielle ou à pousser les étrangers à y investir en Tunisie. Mukawama.com avait estimé qu’il y avait une enveloppe de 5 milliard d’euro d’importation non essentielle, qui pourrait être taxée à 3%, soit une rentrée supplémentaire de 150 millions d’euro dans le budget de l’Etat.

Appliquer une taxe de 10 euros pour tous les TRE qui rentrent en Tunisie avec un passeport autre que tunisien, et appliquer cette même taxe pour les 200,000 touristes français. Les politiques se chargeront de trouver les termes diplomatiques adéquats, visa ou loi de réciprocité. Cette taxe pourrait faire rentrer entre 2 à 15 millions d’euro au budget de l’Etat.

Taxer provisoirement les exportations d’huile d’olive de 0,50 euro par kilogramme ou par litre. La Tunisie exporte au plus pour 200 000 tonnes d’huile d’olive, soit minimum 100 millions d’euros supplémentaires au budget de l’Etat. Il ne faut mieux pas aller au-delà des 0,50, taxe sera provisoire (1 à 3 ans) pour ne pas créer un désavantage compétitif vis-à-vis des autre concurrents. La Tunisie pourrait se mettre d’accord avec les autres pays producteurs d’huile d’olive qui ont aussi des problèmes de dettes pour que cette taxe soit unifiée entre l’Espagne, l’Italie, l’Algérie et la Grèce.

Taxer les propriétaires de piscines privées et des hôtels. Une piscine privée coûte en moyenne 24 000 dinars. Une taxe supplémentaire, qui est en soi une taxe écologique de 500 euros (soit 1700 dinars) rapporterait 50 millions d’euros pour un parc estimé à environ 100 000. Les 200 000 fonctionnaires en sureffectif pourraient aider à les identifier en utilisant Google Earth, rien de bien compliqué. Les doutes pourraient être confirmés par l’utilisation de petits drones civils.

Imposer une taxe annuelle aux terrains en zones constructibles qui sont à l’abandon ou qui n’ont pas un toit. Un minimum à 10% de la taille du terrain doit être taxé à hauteur de 15% de la valeur du terrain. Cela poussera les propriétaires à vendre ou à accélérer la construction. Les modalités pratiques devront être finalisées dans un document détaillé. Le cadastre et les mairies pourront affiner le chiffrage qui est estimé à plus de 100 000 terrains, ce qui pourrait rapporter au minimum 225 millions d’euros (base de calcul : valeur moyenne d’un terrain étant de 40 000 dinars).

Avec 200 000 fonctionnaires en sureffectif, une formation adéquate pourrait aider les tribunaux à accélérer les décisions concernant les affaires d’héritage. Nous connaissons tous des cas de terrains et maisons qui attendent des décisions judiciaires depuis plus de 5 ans. Une accélération des décisions avec une taxe de 5% supplémentaire sur la valeur des biens pourrait apporter encore quelques dizaines de millions d’euros. Le ministère de la Justice pourrait affiner ce résultat, selon les dossiers en attente et la valeur des biens.

Amende minimum de 500 euros (ou saisi du véhicule) pour tout contrôle d’alcoolémie ou de drogue positif. Comme dans certains Etats américains le taux doit être quasi nul. En extrapolant les données de la sécurité routière française à savoir le nombre et le pourcentage de cas positifs en un an sur une population de 70 millions d’habitant. Il pourrait y avoir 600 000 cas positifs par an en Tunisie, ce qui rapporterait au budget 300 millions d’euros supplémentaires.

Comme dans certains Etats, l’autorisation de la culture du cannabis et du chanvre à des fins médicale, pour l’usage local et l’exportation, pourrait rapporter au minimum 100 millions d’euros supplémentaires au budget de l’Etat.

Appliquer les sanctions françaises pour le dégazage en Méditerranée jusqu’à 1 million d’euros pour un rejet illicite simple et 10 ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros d’amende. Ce qui rapportera jusqu’50 millions d’euro par an au budget de l’Etat.

Autoriser les Tunisiens résidant à l’étranger (TRE) à importer jusqu’à 7 voitures âgées entre 5 et 9 ans en imposant une taxe supplémentaire de 500 euros, et dans la limite de 40 000 voitures par an, ce qui permettrait de faire rentrer 20 millions d’euros supplémentaire au budget. Pour ne pas léser les importateurs de voitures neuves, un bonus à la casse pourra être mis en place qui permettra de faire baisser le prix des voitures, rajeunir le parc automobile, baisser la consommation d’essence et créer de nouveaux emplois dans le recyclage et les fonderies industrielles qui sont en manque de matières premières peu cher.

En mettant en œuvre ces propositions de lois, l’Etat pourrait récupérer près d’un milliard d’euros annuellement, encore faut-il que l’administration se montre efficace et que les mesures prises soient appliquées avec la célérité et la rigueur requises.

Le Think tank mukawama.com avait suggéré près de 300 projets de lois qui permettraient de rattraper le retard économique, fiscal, industriel et financier de la Tunisie. Elles concernent la fusion et restructuration des banques étatiques, le marché de l’or, le marché monétaire… Sans parler de la lutte contre la corruption, la contrebande et le marché parallèle qui pèsent sur l’économie tunisienne.

Ces suggestions sont certes discutables, ainsi que leurs chiffrages et impacts espérés, mais il vaut mieux chercher de nouvelles pistes que de se contenter de s’enfoncer dans celles qui ne mènent nulle part, d’autant que le statu quo, qui bénéficie à certains, est en train de pénaliser 12 millions de Tunisiens.

* Financier diplômé de la New York University travaillant depuis 20 ans au Luxembourg.