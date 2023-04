La Tunisie a de bonnes raisons de rejeter l’accord avec le FMI

Un troisième plan de sauvetage du Fonds monétaire international (FMI) ne fournira pas de garanties à long terme pour l’économie tunisienne et exacerbera les inégalités. Explications…

Par Alissa Pavia *

La décision audacieuse de la Tunisie au début du mois de rejeter un prêt de sauvetage de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international (FMI) a provoqué une onde de choc dans la communauté internationale, suscitant des inquiétudes quant au sort de la fragile économie du pays.

La situation politique inquiétante du pays, qui a fait l’objet d’un coup d’État en douceur de l’actuel président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021, ajoute des préoccupations supplémentaires compte tenu du comportement irrationnel du président et de son leadership instable.

Pourtant, la Tunisie a d’autres outils à sa disposition pour éviter un effondrement total de son économie, et emprunter davantage d’argent au FMI n’augure rien de bon pour l’avenir du pays.

Une onde de choc

Les autorités tunisiennes et les dirigeants du FMI ont convenu d’un prêt de sauvetage en octobre 2022, mais Saïed, qui gouverne par décret depuis juillet 2021, a refusé de signer l’accord, affirmant que les «dictats étrangers» conduiraient à plus de pauvreté. Son rejet a envoyé une onde de choc aux pays occidentaux, en particulier ceux qui bordent la Méditerranée – comme l’Italie – qui craignent qu’un afflux massif de migrants n’atteigne leurs côtes et ne plonge l’Union européenne (UE) dans le désarroi. Son refus a également alarmé les créanciers internationaux, qui prédisent que le pays fera défaut d’ici août 2023.

Depuis 2011 et la transition de la Tunisie vers la démocratie après le printemps arabe, l’économie du pays a été confrontée à des défis importants qui ont principalement touché les segments les plus pauvres de la société tunisienne.

Peu de temps après la révolution, le chômage a atteint un niveau inquiétant de 18,33 %, l’inflation a augmenté de 1,4 point de pourcentage et la balance commerciale du pays a chuté à un niveau historiquement bas en 2014 et continué de baisser, atteignant son plus bas niveau historique en 2018.

En 2013 et 2016, le FMI a accordé deux prêts distincts à la Tunisie, le premier de 1,74 milliard de dollars et le second de 2,9 milliards de dollars. Aucun des deux prêts n’a eu d’effet notable sur l’économie. La croissance économique est restée faible, voire inexistante, tandis que le chômage et l’inflation sont restés élevés. Aujourd’hui, après la pandémie de Covid-19 et le début de la guerre en Ukraine, la Tunisie est confrontée à d’importantes pénuries de nourriture et de carburant, laissant la population locale harassée par des files d’attente d’une heure dans les stations-service et devant des étagères vides dans les supermarchés.

Alors que les conditions économiques et financières de la Tunisie se détériorent considérablement de jour en jour, beaucoup pensent qu’un prêt du FMI est le seul moyen de sauver le pays d’un effondrement total. Un défaut de paiement entraînerait des conséquences catastrophiques, telles que l’incapacité de payer les salaires de la fonction publique, de maintenir les écoles ouvertes et de garantir que les hôpitaux continuent de fonctionner.

Pourtant, il existe de sérieuses raisons de douter qu’un prêt de l’institution financière mondiale puisse aider les Tunisiens à long terme.

Le prêt du FMI à la Tunisie est assorti de conditions importantes. Entre autres mesures, le FMI demande au gouvernement tunisien d’éliminer les subventions sur les biens de consommation – carburant et nourriture – qui sont en place depuis plusieurs décennies pour fournir à la population locale un accès abordable aux biens essentiels. Selon le FMI, la suppression de ces subventions améliorera immédiatement l’économie de la Tunisie en augmentant sa croissance et en favorisant une plus grande équité.

De tristes précédents

Cependant, les tentatives passées du gouvernement tunisien de supprimer les subventions ont accru les tensions dans le pays, entraînant des protestations généralisées contre la hausse soudaine des prix des produits essentiels. En 1978 et à nouveau en 1983, suite aux recommandations de la Banque mondiale d’abord et aux exigences sévères du FMI ensuite, le gouvernement tunisien a réduit ou supprimé les subventions sur les produits de base. Des hausses de prix de 100% sur des produits tels que le pain et la semoule et les appels à la grève lancés par la puissante Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont conduit des milliers de personnes à manifester.

Dans les deux cas, le gouvernement a dépêché l’armée pour réprimer à la fois les manifestants pacifiques et les émeutiers violents pour freiner les troubles, tuant des centaines de personnes et en blessant beaucoup d’autres. Les conséquences des protestations sur l’économie tunisienne ont été désastreuses : le dirigeant du pays, Habib Bourguiba, a annoncé l’état d’urgence, et les magasins ainsi que les cafés sont restés fermés pendant des mois tandis que les services de transport public du pays étaient affectés par de sérieux retards.

La suppression des subventions sur les produits de base aggravera également les inégalités et creusera le fossé entre les régions côtières et intérieures de la Tunisie, ce qui nuira à la croissance économique du pays. Ces régions sont soumises à de fortes disparités économiques, les zones côtières tunisiennes bénéficiant d’une meilleure croissance économique et de meilleures perspectives d’emploi compte tenu du volume élevé d’industries et d’entreprises qui y sont implantées. Tunis, Sfax et Sousse, les trois villes les plus peuplées du pays, détiennent une part disproportionnée de sa richesse, avec 85% de l’activité économique tunisienne concentrée sur la côte.

L’élimination des subventions sur les biens essentiels aura un effet particulièrement négatif sur l’intérieur de la Tunisie, qui dépend fortement de l’agriculture et de l’élevage. Les prix des biens essentiels augmenteront et les agriculteurs auront plus de mal à vendre leurs produits à un prix rémunérateur, ce qui réduira la production agricole, exacerbera la pauvreté et l’insécurité alimentaire et entravera la croissance économique.

Alors que le FMI soutient que la réduction des subventions alimentaires apportera des avantages à long terme à l’économie du pays en rééquilibrant le budget et en stimulant ainsi l’activité économique, des études récentes, dont une portant sur l’impact passé des politiques du FMI en Tunisie, en Jordanie et au Maroc, suggèrent que la suppression des subventions conduira à une plus grande pauvreté parmi les ménages à revenu moyen et faible, et que le système de subventions de la Tunisie est progressif et équitable. Ainsi, dans le cas de la Tunisie, la suppression des subventions sur les biens essentiels conduira à une baisse du pouvoir d’achat des pauvres et de la classe moyenne.

Stimuler l’économie autrement

Il existe une multitude de façons de stimuler l’économie tunisienne sans recourir à des mesures d’austérité. Une recommandation serait que le gouvernement mette en place une imposition progressive avec des tranches supplémentaires de revenus plus élevés, de sorte que les Tunisiens qui gagnent plus soient imposés à un taux plus élevé.

L’organisation non gouvernementale tunisienne indépendante et pro-démocratie Al Bawsala suggère que le gouvernement devrait rétablir son ancien impôt progressif sur le revenu – une politique fiscale réformée en 1986 pour augmenter les recettes publiques – afin de redistribuer la richesse des revenus les plus élevés aux revenus les plus faibles.

Actuellement, les impôts sur les personnes à revenu élevé sont plafonnés à 35% pour toute personne qui gagne 50 000 dinars ou plus (environ 16 000 dollars). Rétablir un impôt sur le revenu plus progressif mobiliserait des ressources fiscales importantes et aiderait à équilibrer le budget de la Tunisie tout en luttant contre les inégalités de revenus.

Une autre solution à long terme sur laquelle beaucoup s’accordent est que la Tunisie devienne plus autonome en matière de production de blé afin que le pays soit moins affecté par la volatilité des prix sur le marché mondial en cas de crise, comme celle en Ukraine.

La Tunisie est fortement dépendante des importations de blé d’Ukraine même si elle est elle-même productrice de blé; cependant, le pays n’est capable de produire que moins d’un tiers de sa farine pour le pain et est donc fortement affecté par les fluctuations du marché. Quelques mois seulement après le début de la guerre et l’envolée du prix du blé à ses plus hauts niveaux historiques, l’Ukraine a refusé d’expédier des commandes vers la Tunisie sans un paiement initial de 50% des marchandises.

La restructuration de la production agricole tunisienne est une tâche ardue qui, selon la plupart des analystes, prendrait plus de six mois. Mais il s’agit également d’un élément nécessaire qui peut apporter des avantages à long terme au pays et auquel des organisations internationales telles que la Banque mondiale peuvent apporter leur aide.

La mission principale du FMI est d’aider à rétablir la balance des paiements d’un pays en temps de crise par le biais de prêts et d’une assistance financière. Ainsi, il peut sembler acceptable et économiquement responsable d’imposer des clauses de conditionnalité telles que la suppression des subventions sur les biens de base pour rétablir la croissance économique. Pourtant, il existe d’autres institutions financières qui peuvent aider le développement économique de la Tunisie, celles qui entraînent moins de coûts.

La Banque européenne d’investissement (BEI) soutient depuis longtemps des solutions durables à long terme telles que le financement de projets d’infrastructure et d’objectifs climatiques et environnementaux, et est active en Tunisie depuis 1979. La Banque africaine de développement (BAD) soutient les pays d’Afrique à travers des projets visant à promouvoir la croissance économique, la réduction de la pauvreté et le développement durable. La BAD a aidé la Tunisie à améliorer ses infrastructures qui, comme c’est le cas pour de nombreux pays en développement, ont besoin d’importantes améliorations.

Si la Tunisie cherche des solutions durables à long terme qui aideront son économie en atténuant les inégalités et l’empêcheront de tomber dans un cercle vicieux d’endettement et d’austérité, alors le FMI n’est pas la solution. Peut-être que maintenant que l’économie tunisienne est particulièrement dégradée, le pays a une chance de s’atteler enfin à la tâche et de mettre en œuvre des solutions qui peuvent aider à atténuer les futurs risques de défaillance.

Traduit de l’anglais.

Source : Foreign Policy.

* Directrice associée du programme Afrique du Nord au sein du Centre Rafik Hariri et des programmes Moyen-Orient d’Atlantic Council.