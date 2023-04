Rassemblement FSN : Samira Chaouachi appelle à «l’union nationale pour faire tomber le coup d’Etat»

Lors du rassemblement organisé par le Front du salut national (FSN), ce samedi 29 avril 2023 au centre-ville de Tunis, Samira Chaouachi ancienne vice-présidente de l’Assemblée (Qalb Tounes), a appelé à l’union nationale, «afin de faire tomber le le coup d’Etat».

Ce rassemblement organisé en soutien aux personnalités politiques détenues dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, et appeler à leur libération, a compté la participation d’Ahmed Nejib Chebbi, fondateur du FSN et autres dirigeants de partis politiques de l’opposition à l’instar d’Ennahdha.

Tout en scandant des slogans hostiles au président de la république, les manifestants ont crié à l’injustice, ont dénoncé une atteinte aux droits et aux liberté et ont également appelé «libérer les prisonniers politiques, victimes de règlements de comptes à cause de leur engagement et leur militantisme».

De son côté, Samira Chaouachi qui s’est exprimée lors de ce rassemblement a réitéré son soutien aux détenus et à leur tête Rached Ghannouchi, estimant que ce dernier a été placé en détention pour avoir appelé à l’union, dit-elle : « Nous appelons en effet à l’union pour faire face à l’oppression et pour faire tomber le coup d’Etat», a-t-elle notamment lancé.

Et d’ajouter : «Ces injustices ne feront que nous encourager… Nous ne céderons pas et nous comptons nous unir dans notre lutte car il s’agit d’une une bataille nationale… Nous poursuivrons notre engagement jusqu’au retour de la légitimité et du processus démocratique garantissant les libertés et les droits pour tous les citoyens».

Y. N.