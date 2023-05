Les grandes villes du Maghreb à visiter absolument cet été

Le retour des beaux jours printaniers marque comme chaque année le début de la saison touristique dans les pays du Maghreb. Dans cet article, on vous présente les principales grandes villes à visiter dans cette région très attractive pour les voyageurs du monde entier !

On ne parlera ici que des grandes villes et non des petits villages, qu’il s’agisse de stations balnéaires sur le littoral ou de hameaux troglodytes dans le Sahara, parce qu’ils ne répondent pas aux mêmes logiques de tourisme.

Marrakech : l’ancienne cité impériale chargée d’histoire

Marrakech, surnommée la ville rouge ou la ville ocre, en raison de ses façades colorées, se dresse dans les terres, au pied des montagnes de l’Atlas. Anciennement citée impériale puis capitale du Maroc moderne jusqu’au début du XXe siècle, Marrakech est une ville chargée d’histoire où les souks colorés côtoient les jardins luxuriants et les palais somptueux. Aujourd’hui, l’ancienne citée caravanière est devenue une destination touristique de premier plan : un séjour à Marrakech rime toujours avec dépaysement et émerveillement.

Casablanca : la vibrante capitale économique marocaine

Moderne, vibrante, festive : sur le littoral, Casablanca est la capitale économique du Maroc et la deuxième plus grande ville du pays (derrière Rabat, la capitale administrative). Là où ses plages de sable fin en font une destination paradisiaque parmi les plus prisées du monde, ses centres d’affaires affirment sa puissance. Sa vieille ville reflète quant à elle son âme et ses traditions, qui ne se sont pas perdues malgré le dynamisme économique et touristique de la région.

Oran : la ville du luxe et de la beauté

Sur le littoral à l’ouest du pays, Oran, surnommée la radieuse, est la deuxième plus grande ville d’Algérie. Elle est connue pour son architecture merveilleuse, entre les multiples mosquées dont elle est parsemée et le fort militaire Santa Cruz, érigé au sommet de la ville au XVIe siècle par les Espagnols. Les plages d’Oran n’ont par ailleurs rien à envier aux plages de Casa Blanca !

Constantine : la ville des ponts suspendus

Sur le littoral à l’est du pays, la ville de Constantine est caractérisée par ses multiples ponts suspendus. En effet, la région est marquée par un relief et une topographie accidentés où les plateaux, les collines et les dépressions s’enchaînent brutalement. L’architecture de la ville a dû s’adapter à cette particularité, d’où la présence de ces nombreux ponts suspendus.

Tunis : le contraste du passé et du présent

La cosmopolite capitale de la Tunisie est une citée marquée par le contraste entre la ville nouvelle et la médina d’antan. Les larges boulevards et l’architecture coloniale française de la ville nouvelle côtoient en effet les ruelles sinueuses et le quartier pittoresque de la médina : une invitation au voyage juxtaposée à la modernité.

Sfax : la ville portuaire préservée du tourisme de masse

Préservée du tourisme de masse, Sfax a su rester une authentique ville portuaire méditerranéenne. Elle est idéale pour comprendre et s’imprégner de la vie réelle des habitants, loin des attractions touristiques des grandes villes habituelles. Sfax est également connue pour ses immenses oliveraies et son huile d’olive appréciée aux quatre coins du monde.