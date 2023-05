S’attendant à être arrêté dans les prochains jours, Nejib Chebbi affirme que «la prison ne lui fait pas peur»

«La prison ne nous fait pas peur» a lancé Ahmed Nejib Chebbi ce jeudi 4 mai 2023, au cours d’une conférence de presse organisée à propos de l’information judiciaire ouverte contre lui et 3 autres de ses confrères, à savoir les avocats Ayachi Hammami Bochra Belhaj Hmida (qui se trouve à l’étranger) et Noureddine Bhiri (actuellement en prison).

Ahmed Nejib Chebbi, qui est à la tête du Front du salut national (FSN) regroupant plusieurs partis de l’opposition, a indiqué qu’il s’attend à être arrêté dans les prochains jours, tout en précisant qu’en cas d’arrestation, il compte ne pas coopérer avec le juge d’instruction, ni accepter de quitter la prison refusant d’être transporté à bord du véhicule réservé aux détenus.

«Je vais aussi m’opposer à ce que l’on installe une caméra de surveillance dans ma cellule car cela représente une atteinte à la vie privée et j’ai déjà demandé à ma famille, qu’elle me pardonne, de ne pas me rendre visite en prison, parce que les conditions des parloirs est humiliante… Je le sais car j’ai récemment rendu visite à mon frère Issam Chebbi et j’ai pu constater l’humiliation, aussi bien, pour le détenu que pour sa famille», a-t-il encore indiqué.

Rappelons que le président de la section régionale de l’Ordre national des avocats de Tunis Laaroussi Zguir a annoncé hier, avoir reçu un avis sur l’ouverture d’une information judiciaire contre lesdits avocats, sans donner plus de précisions sur le motif, alors que l’on évoque pour l’heure, l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Y. N.