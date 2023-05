Tunisie : Urban Why’z, le rendez-vous de la culture urbaine et du Hip Hop se renouvelle

La 4e édition du festival Urban Why’z aura lieu prochainement dans différents espaces de Tunis. Graffiti et musique urbaine sont au rendez-vous de cette nouvelle édition.

C’est durant trois jours que se tiendra la prochaine édition de Urban Why’s, un jeune festival dédié à la culturelle urbaine dans toute sa diversité, et ce, dans différents espaces de la capitale dont l’Institut Français de Tunisie (IFT), partenaire de l’événement.

Le street art et le graffiti seront mis en avant durant cette édition. Une compétition de graffiti aura d’ailleurs lieu le 26 mai à la cour de l’IFT et sera suivie par un DJ set et lendemain d’un atelier de graffiti.

Parmi les invités de cette édition figurent les artistes français Oumouk et Forge.

