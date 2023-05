Le Forum interrégional sur la mobilité active à Mahdia

Le consortium du projet «Mobile Autrement pour vivre la ville pleinement» organise le prochain Forum interrégional sur la mobilité active (déplacement à vélo et la marche à pied), les 24 et 25 mai 2023 dans la ville de Mahdia.

L’objectif de ce Forum, organisé en collaboration avec UN Habitat et Cities Alliance, est de rassembler des experts et des acteurs de toute la Tunisie et d’ailleurs pour échanger des bonnes pratiques et des connaissances sur la promotion d’une mobilité urbaine active et durable.

En plus du Forum principal, des événements parallèles seront organisés pour donner aux participants un avant-goût de la culture du vélo en Tunisie.

Quelque 150 participants de la Tunisie et des pays voisins de la Méditerranée seront invités à se joindre aux organisateurs pour discuter de la manière de promouvoir le vélo et la marche dans les villes tunisiennes.

Le Forum comprendra des tables-rondes, des ateliers pratiques et multiacteurs, des visites guidées et des activités artistiques centrés sur des thèmes clés tels que l’urbanisme tactique, les stratégies nationales de la mobilité, la piétonnisation, la gestion et la maintenance des pistes cyclables, les services vélo, le cyclotourisme, et les aménagements cyclables.

Page Facebook du projet Autrement.