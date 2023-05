Tunisie : Kaïs Saïed maintient la pression sur la justice

Alors que les défenseurs des détenus politiques poursuivis pour complot contre la sûreté de l’Etat accusent le pouvoir exécutif d’instrumentaliser la justice pour faire taire toute voix discordante, le président Kaïs Saïed maintient la pression sur le système judiciaire, très lent à ses yeux, et pas assez efficace.

C’est ainsi que le «rôle des juges dans la lutte contre la corruption» a été au centre de la rencontre entre le président Kaïs Saïed, lundi 8 mai 2023, au palais de Carthage, avec le président du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, Moncef Kchaou.

Le président a souligné que «les procédures ont été mises en place pour assurer un procès équitable, non pour être utilisées en vue d’obtenir l’impunité», estimant qu’«il est inacceptable que de nombreuses affaires restent en cours pendant des années, sans qu’une décision définitive ne soit prise à leur sujet, rendant jugements préparatoires après jugement préparatoire et multipliant les expertises dont l’exécution demande des années. Entretemps, les droits sont perdus et les coupables restent impunis au regard du peuple et de la nation», indique un communiqué publié par la présidence de la république.

Kaïs Saïed a également souligné que «rien ne peut être réalisé sans un système judiciaire indépendant, efficace et équitable, égal devant tous».

I. B.