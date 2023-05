Attaque de Djerba : Mise en place d’une cellule de soutien psychologique

Le ministère de la Santé a annoncé, ce mercredi 10 mai 2023, la mise en place d’une cellule de soutien psychologique après l’attaque perpétrée hier soir à Djerba, et ayant coûté la vie à trois sécuritaires et deux visiteurs (un trentenaire tunisien et un Français de 42 ans).

Dans une nte diffusée, ce jour, le ministère de la Santé a annoncé que le numéro vert 80105050, est à disposition des tunisiens et des visiteurs de la Tunisie pour leur apporter un soutien psychologique et les accompagner après ce drame.

La même source précise que cette cellule de soutien a été mise en place en coordination avec les ministères de l’Intérieur et du Tourisme.

Y. N.