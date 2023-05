L’OACA met fin à la rumeur sur l’explosion du moteur d’un avion étranger à l’aéroport de Tunis-Carthage

L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) a démenti, ce mercredi 10 mai 2023, la rumeur diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par certains médias, et selon laquelle le moteur d’un avion étranger aurait explosé, ce jour, à l’aéroport de Tunis-Carthage.

«Contrairement aux informations relayées à ce sujet par certains médias locaux et étrangers et sur les réseaux sociaux, il n’y a eu aucun incident de ce genre, mais il s’agit d’une panne technique ordinaire, constatée au niveau du moteur de l’avion en question, lors de l’inspection de l’aéronef sur le tarmac de l’aéroport», lit-on dans le communiqué de l’OACA

La même source a fait savoir que l’avion est actuellement en stationnement à l’aéroport jusqu’à l’achèvement du processus de réparation.

Notons que les auteurs de cette intox, avaient affirmé que l’avion en question transportait une délégation gouvernementale irakienne, ce qui a également été démenti par Iraqi Airways et les autorités irakiennes.

