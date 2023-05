Attaque de Djerba : la Bourse de Tunis ne panique pas

«L’incident de mardi à Djerba n’a pas eu d’impact sur l’évolution de la bourse», a déclaré Hamza Ben Taarit, directeur des études et recherches chez l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs, qui parlait mercredi 10 mai 2023 à l’agence Tap, au lendemain de l’attaque contre la synagogue El-Ghriba.

Le responsable, a précisé que «les investisseurs en bourse ont commencé à développer une sorte de résilience face à la situation politique et sécuritaire du pays, ces dernières années».

Concernant l’évolution de la Bourse mercredi, il a indiqué que le marché ouvrait la séance à -0,04% pour affiche ensuite une hausse de 0,05%.

«Le volume des échanges a été réduit à environ 1,2 million de dinars tunisiens (MDT) jusqu’à 12h15, car il n’y a pas eu d’échanges de blocs au cours des dernières séances», a-t-il ajouté.

Rappelons que l’attaque de Djerba a fait 5 morts : 2 visiteurs (un Franco-tunisien et Tunisien) et 3 policiers, en plus du tireur abattu. Et 8 blessés, dont 4 membres des forces de l’ordre.