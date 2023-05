SFDGUI : Hommage aux sécuritaires tués lors de l’attaque de Djerba

Le Syndicat des fonctionnaires de la direction générale des unités d’intervention (SFDGUI) a rendu hommage aux trois sécuritaires, tués mardi soir, lors de l’attaque perpétrée à Djerba.

Le SFDGUI a rappelé, à l’occasion «le dévouement et les sacrifices des forces de l’ordre dans leur lutte contre le crime et le terrorisme et leur engagement à assurer la sécurité du pays et des citoyens«», tout en rendant hommage aux sécuritaires ayant fait face hier à leur collègue, qui a tué un agent de la garde nationale, avant de s’emparer de son arme en essayant de se diriger vers la synagogue de la Ghriba où se déroulait le pèlerinage annuel juif, tout en tirant à l’aveugle.

Ce dernier a tiré sur ses collègues qui l’ont empêché de se rendre à la synagogue de la Ghriba, tuant un deuxième agent et blessant six autres, dont un qui a succombé à ses blessures mercredi matin.

L’auteur de cette attaque a également tiré sur 6 visiteurs, faisant deux morts : le Tunisien Aviel Haddad (30 ans) et son cousin Benjamin Dan Haddad un franco-tunisien de 42 ans, avant de se faire abattre par les forces de l’ordre.

Quant aux sécuritaires tués il s’agit de Kheireddine Ellafi agent de la garde maritime, Maher Arbi agent de la sécurité routière et Abdelmajid Atig agent de la Brigade antiterroriste.

