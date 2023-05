Dilou : «Les avocats qui défendent les prisonniers politiques sont visés»

Le dirigeant islamiste Samir Dilou avocat de son état a pris part, ce samedi 13 mai 2023 au rassemblement organisé, à Tunis, par le Front du salut national et les partis de l’opposition qui le soutiennent afin de demander la libération des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

A l’occasion, Samir Dilou a prononcé un discours, fustigeant le pouvoir en place et en dénonçant des poursuites sur la base de dossiers vides, visant les opposants au régime : «Les avocats des prisonniers politiques n’ont pas le droit de parler… Ils sont aujourd’hui visés et on ne veut pas qu’ils parlent… Mais on continuera à parler et à défendre nos clients, la liberté et la démocratie», a-t-il lancé.

Samir Dilou a également déploré ce qu’il a qualifié d’instrumentalisation de la justice ainsi que l’usage du controversé décret 54 dans le but de faire taire l’opposition, dit-il, en affirmant que de nombreuses personnalités ont été poursuivies sur la base de simples déclarations médiatiques.

«Personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit, nous aimons notre pays qui a besoin de tous ses enfants et que nous continuerons à défendre» a-t-il encore dit, en ajoutant : «Malheureusement ce rassemblement se poursuit et chaque semaine nous espérons qu’il soit le dernier puisque nous appelons à la libération des détenus politiques, mais tous les jours, un nouveau nom s’ajoute à la liste des prisonniers à la prison de la Mornaguia…».

Le dirigeant islamiste a enfin appelé à «la libération des prisonniers politiques» à qui il a réitéré sa solidarité et son soutien inconditionnel.

Y. N.