Formation d’agriculteurs tunisiens pour pouvoir travailler en Italie

Confagricoltura, la Confédération italienne des agriculteurs, participe au projet «TANdem italo-tunisien» (Tanit), une initiative pilote du Plan Mattei pour l’Afrique visant à former des agriculteurs tunisiens susceptibles d’aller travailler en Italie.

Le programme, fruit des rencontres bilatérales de l’année dernière entre le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, le ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida et la ministre du Travail, Marina Elvira Calderone, avec la délégation tunisienne conduite par l’ex-ministre de l’Agriculture, Abdelmonem Belaati, vise à améliorer la sécurité alimentaire en Tunisie, lit-on dans un communiqué de la Confagricoltura, qui précise qu’une délégation italienne conduite par Luca Ginestrini, directeur de l’Enapra, l’organisme de formation de ladite Confédération, était présent à la visite technique qui s’est déroulée à Zaghouan, où se trouve l’Ecole supérieure d’agriculture de Mograne (ESA Mograne), mercredi 23 octobre 2024.

En outre, considérant que les besoins en main-d’œuvre des entreprises agricoles italiennes qui sont de plus en plus comblés par l’embauche de travailleurs non européens, Confagricoltura met en œuvre, en Tunisie, un projet pour former des travailleurs tunisiens, qui pourront ensuite entrer en Italie déjà qualifiés et embauchés par les entreprises de ce pays.

Dans cette perspective, le renforcement des partenariats entre les deux pays est encore plus important également sur les questions de développement économique et infrastructurel et de lutte contre l’insécurité alimentaire.

Le partenariat entre l’Italie et la Tunisie est de plus en plus stratégique pour le secteur, étant donné que les entreprises agricoles italiennes font appel à des travailleurs originaires de notre pays. C’est dans cette optique qu’est mis en œuvre un projet de formation en Tunisie pour former la main-d’œuvre locale pouvant travailler dans les entreprises italienne, précise Confagricoltura.

I. B. (avec Ansamed).