La startup tunisienne nextProtein peut désormais vendre ses produits aux Etats-Unis.

La startup tunisienne nextProtein a récemment annoncé son enregistrement auprès de la Food and Drug Administration américaine, de sorte que ses produits peuvent désormais être achetés aux États-Unis.

Fondée en 2015 par le couple Syrine Chaalala et Mohamed Gastli, nextProtein a été lancée pour aider à lutter contre la pénurie de terres et de ressources en utilisant des protéines d’insectes comme matière première.

La startup a pour mission de produire des protéines à base d’insectes pour les stocks d’aliments pour animaux dans le but d’accélérer l’agriculture durable et de lutter contre la rareté des ressources avec une empreinte carbone quasi nulle.

«Chez nextProtein, nous nous sommes toujours efforcés d’assurer le plus haut niveau de sécurité et de qualité. Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans notre parcours vers des normes d’excellence», déclare la startup, qui indique, en outre, qu’après l’obtention de l’accord sanitaire national en Tunisie, elle a obtenu l’autorisation de commercialiser ses produits à base d’insectes dans l’Union Européenne (UE) en 2020, devenant ainsi la première entreprise d’élevage d’insectes produisant en dehors de l’UE à être autorisée à le faire.

«Nos sites de production visent toujours à atteindre les normes les plus élevées de l’industrie des aliments pour animaux afin que nos clients aient accès à des produits non seulement plus durables mais sûrs», note nextProtein sur sa page Facebook.

I. B.