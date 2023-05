La Tunisie perdue dans un monde arabe qui se cherche

La Tunisie, avec son discours actuel, vaguement militant et aux relents dogmatiques, ne semble pas devoir s’attendre à figurer parmi les priorités des pays arabes nantis faute de vision, de message, de communication et de positionnement géostratégique suffisamment clair dans un monde en pleine effervescence. (Illustration: Kaïs Saïed à son départ hier de Tunis).

Par Elyes Kasri *

Le président de la république Kaïs Saïed est arrivé, jeudi 18 mai 2023, à Djeddah en Arabie saoudite pour participer au 32e Sommet arabe, qui devrait se tenir, ce vendredi, en présence d’un grand nombre de dirigeants arabes.

Cette participation sera-t-elle l’occasion de repositionner la Tunisie sur la scène arabe afin de mobiliser le soutien financier des pays du Golfe et positionner la Tunisie en tant qu’acteur incontournable pour les questions de l’heure?

Il semble qu’à part l’amende honorable à la Conférence internationale des (faux) amis de la Syrie tenu le 24 février 2012 à Gammarth et qui a déversé un déluge d’armes et de hordes sanguinaires sur la Syrie dont des milliers de Tunisiens, la Tunisie aura très peu à espérer de la réunion au sommet d’une organisation qui ne cesse de perdre son poids et son influence sur les relations internationales et même entre ses membres.

La Tunisie, un Ovni idéologique

Pour sa part, après la présidence péniblement longue, faute de candidats pour la succession (mars 2019-novembre 2022) et en toute apparence stérile, la Tunisie ne semble pas devoir s’attendre à figurer parmi les priorités des pays arabes nantis faute de vision, de message, de communication et de positionnement géostratégique suffisamment clair dans un monde en pleine effervescence et dans un processus accéléré de mutation.

Pour de nombreux pays frères et amis, la Tunisie est devenue une énigme géostratégique et un Ovni idéologique évoquant des relents des discours des années 70 et la bravade des régimes libyen et irakien qui, malgré leur immense richesse pétrolière, ont fini par être ramenés, comme l’avaient promis des responsables américains, à l’âge de pierre avec l’oblitération de l’Etat national et la prolifération de milices militaires et des chefs de clans tribaux et ethniques.

La Tunisie qui a atteint un stade avancé d’épuisement des options de salut autonome et refuse en même temps, pour diverses raisons et principalement par crainte des conséquences sociales et sécuritaires, d’adopter les réformes qui lui ouvriront les portes du financement international, manquera d’arguments pour convaincre les pays arabes nantis qui ont leurs propres défis et ont de la peine à comprendre vers où se dirige la Tunisie économiquement et diplomatiquement si ce n’est en se départant du consensus arabe sur de nombreuses questions économiques et internationales.

Un discours militant et aux relents dogmatiques

Alors que les pays arabes nantis, à l’exception d’une Algérie affaiblie diplomatiquement à l’image de sa participation réduite malgré les obligations protocolaires de la passation de la présidence du sommet arabe, semblent considérer avec circonspection le discours vaguement militant et aux relents dogmatiques prédominant en Tunisie et contrastant avec le pragmatisme économique et diplomatique en vigueur chez l’écrasante majorité des pays arabes ou tout du moins chez les plus influents sur la scène arabe.

Il n’est pas à exclure et même fort probable que la singularité de l’approche et du discours tunisiens n’accentuent davantage la solitude de la Tunisie sur la scène arabe et ne fassent de sa participation au sommet de Djeddah un autre rendez vous manqué et une opportunité perdue de plus.

* Ancien ambassadeur.