Corsica Linea consolide consolide ses activités sur l’Algérie et la Tunisie

Plus de routes vers l’Algérie et la Tunisie : c’est l’un des axes du plan été 2023 de la compagnie française Corsica Linea qui consolide sa présence vers et depuis l’Afrique du Nord, héritant des lignes qui étaient jusqu’alors couvertes par l’ex-compagnie maritime SNCM.

La première route de cet été est l’Est algérien avec des départs de Marseille pour deux débarquements par semaine dans le port de Béjaïa, dans une politique d’entreprise qui conduit à une expansion de la flotte avec 5 millions d’euros investis pour deux nouveaux navires. On parle du Méditerranée qui navigue à nouveau en juin après une profonde rénovation avec de nouveaux transats et un espace enfants, alors que le Jean Nicoli a déjà renoué avec la navigation après la rénovation. Les navires de Marseille vers le Maghreb partiront du nouveau terminal de Cap Janet qui a été achevé sur les 20 hectares après les travaux entamés en 2020 et conclus après un investissement de 41 millions d’euros. La gare maritime, accessible aux piétons et aux véhicules, pourra accueillir 600 passagers en même temps.

«Nous avons collaboré avec la police des frontières et les douanes pour faire venir les bonnes personnes au bon moment», explique le directeur général de Corsica Linea, Pierre Antoine Villanova. Il ajoute : «Cette année, nous allons tester la capacité de la nouvelle gare de Cap Janet à absorber tous les flux vers l’Afrique du Nord. Son dimensionnement demande de l’habileté et du respect des horaires, du professionnalisme avec une logistique irréprochable. On fera le point en fin de saison».

En septembre, Corsica Linea lancera une ligne annuelle, hebdomadaire, mixte fret et voyageurs qui s’arrêtera une fois par semaine à Béjaïa. En 2022, il a transporté 862 000 passagers vers la Corse et le Maghreb (300 000).

D’après Ansamed.