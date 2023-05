Tunisie : SOS Export, le portail électronique du commerce extérieur

La focalisation stratégique sur l’Afrique est un choix qui sera étayé par un programme intégré pour le développement du passage frontalier de Ras Jedir, a déclaré lundi 22 mai 2023 le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb.

Le ministre, qui s’exprimait en marge d’une journée d’information organisée pour le lancement d’un portail électronique du commerce extérieur, estime que l’installation frontalière servira de passerelle commerciale. Des efforts sont en cours pour activer la commission nationale de facilitation du commerce, a-t-elle déclaré, dans le cadre des engagements pris avec l’Organisation mondiale du commerce et d’autres partenaires commerciaux.

«Un tableau de bord sera également mis en place pour suivre les indicateurs d’efficacité logistique et commerciale aux passages frontaliers commerciaux maritimes, aériens et terrestres», a-t-elle ajouté.

«L’adaptation aux défis actuels du commerce extérieur doit être le moteur de toutes les activités économiques», a souligné Kalthoum Ben Rejeb, en soulignant également l’impératif d’améliorer les performances du secteur privé et d’adopter les nouvelles technologies et la numérisation pour accroître la transparence des transactions, alléger les formalités administratives et renforcer l’avantage concurrentiel des entreprises et de l’économie nationale.

Le service SOS Export visant à fluidifier les opérations d’exportation et à soutenir les exportateurs s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national d’urgence de réformes, notamment la Mesure 41 sur l’assouplissement des procédures en vue de relancer les exportations, a indiqué la ministre.

La Tunisie est déterminée à entrer dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, notamment après avoir rejoint les zones de libre-échange arabes et africaines.

Le service SOS Export a été modernisé grâce à la création d’un réseau en ligne sur le portail web du commerce extérieur, a indiqué, de son côté, la directrice générale du Commerce extérieur au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Dorra El Borgi, ajoutant que ce service en ligne regroupe toutes les structures publiques concernées par les opérations d’exportation.

«En faisant évoluer le service SOS Export, nous cherchons à résoudre les problèmes rencontrés par les opérateurs économiques, et notamment les exportateurs», a ajouté la responsable.

Grâce à ce service, les prestataires pourront prendre des décisions sur les questions liées à l’exportation et identifier des solutions aux problèmes le plus rapidement possible.

Pour stimuler l’investissement, le ministère du Commerce envisage d’organiser une deuxième édition du Conseil supérieur de l’exportation et de créer un Conseil national du commerce extérieur, avec la participation de représentants du secteur privé et des ministères concernés.

El Borgi a souligné que les chiffres des exportations tunisiennes étaient positifs au cours des quatre premiers mois de 2023, affichant une augmentation de 7% à 20,2 milliards de dinars par rapport à la même période de l’année précédente. En conséquence, le déficit commercial du pays a enregistré une diminution.

Le représentant de l’Union tunisienne de l’agriculture de la pêche (Utap), Abdelkader Hajlaoui, a souligné que la modernisation du service SOS Export contribuera à ancrer la transparence et à simplifier les procédures d’exportation considérées comme une chaîne de valeur indépendante.

Il a souligné le rôle clé du secteur de l’agriculture et de la pêche en Tunisie dans la réalisation de la souveraineté alimentaire ainsi que dans la stimulation du développement et de la relance économique.

D’après Tap.