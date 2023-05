Suspicions de corruption au sein de la CPG : Neuf suspects arrêtés dont un ancien Pdg

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce mercredi 24 mai 2023, l’arrestation de 9 personnes, dont un ancien Pdg de la Compagnie Phosphate Gafsa (CPG) et une représentante commerciale étrangère, dans le cadre d’une enquête ouverte pour « suspicions de corruption, détournement et dilapidation d’argent public».

La première brigade centrale relevant de la direction des renseignements et des enquêtes de la GN de Laouina, a été chargée de l’enquête par le premier juge d’instruction du tribunal de première instance de Gafsa, suite à des soupçons de corruption liés à un marché public relatif à l’acquisition, en 2019, d’équipements au profit de la CPG, d’une valeur de 14 millions de dinars tunisiens, précise la DGGN.

Suite aux investigations menées par les brigades spécialisées, neuf responsables et fonctionnaires de la CPG, certains encore en exercice, ont été arrêtés, indique encore la DGGN, citant un chef de service d’une trésorerie régionale et une représentante commerciale d’un groupe étranger de fabrication et de vente d’équipements.

Ces derniers auraient tenté de pousser la compagnie à acquérir des équipements inadaptés à ses besoins, tout en détournant les procédures du marché public, ce qui auraient causé d’énormes pertes financières à la société qui a pris les mesures nécessaires.

Les suspects ont été placés en détention sur ordre du Parquet et l’enquête se poursuit.

Y. N.