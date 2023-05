L’Enit abrite un pôle tuniso-bavarois de l’hydrogène vert

Amphithéâtre 800, un auditorium de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis (Enit) abrite actuellement le premier pôle tuniso-bavarois de technologie et d’innovation pour l’hydrogène vert.

Le hub, lancé mercredi 24 mai 2023, est une plateforme d’échanges et de formation destinée à promouvoir la recherche et développer des technologies de pointe en lien avec l’hydrogène vert.

L’intensification de la coopération scientifique et technologique est un objectif supplémentaire, parallèlement à l’intensification des échanges d’expériences et des partenariats.

Le hub offre également des opportunités de formation et de développement des compétences pour les professionnels.

La création de ce hub a été mandatée dans le cadre du programme du gouvernement allemand et des États fédéraux (en allemand : Bund-Länder-Programm, BLP), dans le cadre du programme tuniso-bavarois de technologies et d’innovation pour l’hydrogène vert qui complète le ministère fédéral de la Coopération économique et Développement du programme Hydrogène vert pour une croissance durable et une économie à faible émission de carbone en Tunisie mis en œuvre par l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ) en étroite collaboration avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie.

La Tunisie ne peut assurer seule les investissements

Le taux d’indépendance énergétique de la Tunisie se situe actuellement à 50%, a indiqué le directeur général de l’électricité et de la transition énergétique au ministère de l’Industrie Belhassen Chiboub. Il est nécessaire qu’elle se concentre sur les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

L’hydrogène vert, qui est produit à partir de l’énergie solaire (alternativement éolienne ou hydroélectrique), contribuera à générer de l’électricité verte qui sera utilisée dans plusieurs secteurs, dont l’industrie, a ajouté le responsable. Cela contribuera à l’atteinte de l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

La coopération avec l’Allemagne est d’une importance primordiale car la Tunisie «ne peut pas supporter seule les coûts d’investissement élevés».

Halima Mahjoubi, vice-présidente de l’Université de Tunis El Manar en charge de la recherche scientifique et du développement technologique, a déclaré que l’université dispose des atouts nécessaires pour contribuer au développement de l’hydrogène vert et relever les défis climatiques et énergétiques auxquels la Tunisie est confrontée.

Outre un réseau de partenariats nationaux et internationaux, l’Université Tunis El Manar a développé une expertise dans plusieurs domaines scientifiques et dispose d’une infrastructure de recherche de pointe.

Fort potentiel pour le développement de l’hydrogène vert

L’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, a déclaré que la création de ce hub contribuera à jeter les bases de la recherche scientifique sur l’hydrogène vert et encouragera l’innovation dans ce domaine. «Pour la Tunisie, pays à fort potentiel solaire et éolien, le développement de l’hydrogène vert offre de belles perspectives de stockage et de revente. Il peut même devenir un exportateur clé à moyen et long terme», a-t-il ajouté.

L’Allemagne a signé, suite à l’adoption de sa stratégie nationale sur l’hydrogène vert en 2020, un protocole d’accord avec la Tunisie qui prévoit une alliance de l’hydrogène vert.

Le programme tuniso-bavarois de technologies et d’innovation pour l’hydrogène vert prévoit également des partenariats stratégiques entre les institutions de recherche scientifique et industrielle ainsi que l’autonomisation des femmes tunisiennes et bavaroises opérant dans ce domaine.

D’après Tap.