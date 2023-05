Suspicions de corruption à la CPG : Mandats de dépôt contre 5 suspects

Le juge d’instruction du Tribunal de première instance de Gafsa a émis des mandats de dépôt contre cinq suspects dans l’affaire de suspicions de corruption au sien de la Compagnie Phosphate Gafsa (CPG).

Neuf personnes, dont un ancien Pdg de la CPG, ont comparu, devant le juge d’instruction pour soupçons de corruption et dilapidation de l’argent public et 3 mandats de dépôt ont été émis contre des anciens employés de la CPG, deux autres contre un chef de service d’une société privée et un directeur commercial d’une société étrangère spécialisée dans la vente d’équipements.

Quatre autres suspects, dont des employés de la CPG, ont été maintenus en liberté et devront rester à la disposition de la justice.

Rappelons que l’enquête a été menée par la brigade centrale de recherche et d’investigation de la Garde nationale de Laouina, dans cette affaire relative à l’acquisition, en 2019, d’équipements d’une valeur de 14 millions de dinars, sachant que la marchandise est inadaptée aux besoins de la société.

Y. N.