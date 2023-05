Zoom sur l’historique des casinos en ligne

La quête du divertissement a toujours été au cœur de nos sociétés. C’est dans ce contexte que les casinos, et plus généralement les jeux d’argent, ont émergé. Véritable aubaine, ils permettent en plus de se divertir, de gagner potentiellement de l’argent.

Même s’ils font désormais partie de notre quotidien, l’histoire des casinos reste quelque peu méconnue. Des casinos terrestres aux casinos en ligne, voici l’historique des casinos

Les premiers casinos de l’histoire

Les premières traces de jeux de type casino tels que nous les connaissons remontent aux cultures de la Chine et de la Rome antique. Cependant, le premier casino aurait été fondé à Venise en 1638 par Marco Dandolo. Appelé ridotto pubblico à l’époque, il avait été ouvert pour offrir du divertissement. Le jeu répondait alors à des règles strictes :

● seuls des privilégiés étaient autorisés à venir au casino ;

● un code vestimentaire régi par des chapeaux et des masques devait être respecté par tous ;

● seuls des civils étaient invités ;

● les commandes de boissons et de nourriture devaient se faire sur la base du menu du casino.

L’évolution des casinos aux XIX siècle

Depuis, le nombre de casinos a doublé. Il faudra attendre les XVIIIe et XIXe siècles pour que le secteur connaisse un véritable essor. Évoluant et s’adaptant aux besoins de la clientèle et à leur époque, les casinos ont du succès. Dans le même temps, les premières traces du service client des casinos et de la mécanisation des jeux d’argent apparaissent.

La volonté de constamment s’adapter pour satisfaire sa clientèle a donné naissance à des casinos toujours plus luxueux. En témoigne la création en juillet 1865 sur ordre Charles III, alors Prince de Monaco, du très célèbre Grand Casino de Monte-Carlo de Monaco. Ce dernier est d’ailleurs devenu un incontournable de la culture moderne grâce au cinéma et aux films de James Bond.

L’introduction des casinos en ligne

Les casinos en ligne sont nés pour donner aux joueurs un meilleur contrôle sur leurs gains face aux déclins grandissant de la mécanisation au bénéfice d’Internet. Les premiers sont apparus dans les années 1970 avec le développement des langages de programmation. Depuis, il est même devenu possible de placer des paris virtuels.

Le principal avantage des casinos en ligne est que vous pouvez y accéder sans avoir à vous déplacer. De plus, leur commodité et les bonus attirent les joueurs. Il convient également de noter que ces plateformes disposent d’un grand nombre de jeux en tout genre, ce qui permet à chaque utilisateur d’y trouver son compte. Ce pourcentage important du jeu se traduit donc par une satisfaction accrue des joueurs. Comme si cela ne suffisait pas, ils offrent également des jeux gratuits pour vous divertir.

Les casinos ont maîtrisé la capacité de s’adapter à leur époque. Aujourd’hui, ils sont si développés que la clientèle en est satisfaite. Grâce à des outils comme l’IA, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, parmi tant d’autres, les casinos sont davantage compétitifs. L’avenir du secteur est prometteur.