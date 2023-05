Le TABC inaugure son nouveau siège House of Africa

Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) a fêté, jeudi 25 mai 2023, ses huit ans d’existence, avec l’inauguration de son nouveau siège social à Tunis. Cérémonie qui a coïncide avec la célébration de la journée mondiale de l’Afrique.

La cérémonie a été marquée par la présence de Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens à l’étranger, en présence du corps diplomatique des pays africains accrédité à Tunis, de plusieurs personnalités Tunisiennes et partenaires de TABC qui, conformément aux principes ayant présidé à sa fondation, œuvre à positionner la Tunisie comme portail vers l’Afrique, d’accompagner les entreprises tunisiennes à l’international, de développer la coopération sud-sud et de soutenir la diplomatie économique.

Le nouveau siège TABC, désormais appelé House of Africa, aura pour vocation de soutenir l’ancrage des valeurs panafricaines de la Tunisie et de créer un espace social, économique et culturel, dédié à l’échange et au rapprochement entre les différentes communautés.

A cet effet, House of Africa, abritera, outré le siège du TABC, le Tunisia-Africa Business Incubator (Tabi), le premier incubateur off-shore dans le pays dont l’objectif est de créer une chaîne de valeur depuis la Tunisie vers tout le continent et qui sera dédié aux jeunes entrepreneurs locaux et subsahariens avec des projets innovants en Afrique; l’African Center for Training and Expertise (Acte, un centre de formation africain proposant prestations et appuis de haute qualité, axés sur les problématiques spécifiques et les besoins réels de formation et de capacité building des pays subsahariens; The Voice of Africa (VOA), une web radio destinée à la diaspora africaine en Tunisie, qui sera également la voix de la communauté subsaharienne dans notre pays.

House of Africa sera également un lieu de rencontres et de réalisation d’initiatives associatives panafricaines innovantes.

Par ailleurs, le TABC lance l’Africa CEO Platform (ACP), pour permettra aux membres du TABC de planifier des rencontres BtoB en ligne avec les opérateurs économiques à travers le continent et à l’international. Cette plateforme servira aussi comme un outil d’organisation des différents évènements de TABC (missions, salons, forums, séminaires, etc.).

Grâce à ces différents outils, TABC cherche à jouer pleinement son rôle en tant qu’acteur de la construction panafricaine et de la prospérité des populations du continent.

Source : communiqué.