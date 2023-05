Le programme Ichmilni de Tunisie Telecom distingué au RSE Power Forum

Tunisie Telecom a remporté, mercredi 24 mai 2023, le prix de l’innovation pour l’inclusion sociale décerné lors de la deuxième édition du RSE Power Forum qui s’est déroulé à Hammamet du 24 au 25 mai 2023.

Ce forum a été une occasion pour débattre des enjeux majeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et ancrer davantage la culture RSE au sein des entreprises et dans l’administration tunisienne, et récompense les entreprises s’étant illustrées par l’originalité et l’impact sociétal de leurs politiques RSE.

C’est le cas, notamment, de Tunisie Telecom qui a déployé d’énormes efforts en matière de responsabilité sociétale et, notamment pour son programme Ichmilni, qui ont été primés en marge de ce forum.

Lancé en 2022, ce programme a pour objectif premier l’inclusion numérique de tous les citoyens tunisiens. Pour pallier à un illettrisme électronique touchant plus de 20% de la population. Et réduire la fracture numérique existant dans certaines régions majoritairement rurales, sans couverture en réseau mobile.

Ichmilni comprend un ensemble de politiques et d’actions de proximité menant à la création d’une société de l’information «inclusive».

En sa qualité d’entreprise citoyenne et responsable, l’opérateur national a déployé ses infrastructures de réseau 3G/4G au sein des zones isolées appelées zones blanches pour couvrir 164 écoles primaires, 59 centres de santé de base, répartis sur 94 secteurs, 46 délégations et gouvernorats, permettant ainsi de démocratiser l’accès à l’information pour 180 000 habitants.

L’’encouragement des initiatives régionale d’inclusion numérique s’est fait à travers le lancement du Race Ichmilni en partenariat avec Enactus.

C’est une compétition sous forme de roadshow dans 9 régions dédiée aux jeunes porteurs d’idées et entrepreneurs voulant développer des projets technologiques innovants. A l’issue de 1215 participations, 2 équipes ont remporté les trophées de la meilleure intégration numérique dans les catégories «Idée de projet/Prototype » et «Startup».

La digitalisation des équipements éducatifs a été mise en œuvre avec la distribution de 200 tablettes connectées destinées aux 13 278 élèves issus de 13 régions tunisiennes.

Chaque tablette distribuée aux 164 écoles dispose d’une puce data 25Go renouvelée gratuitement chaque mois par l’opérateur national et de deux plateformes éducatives développées par TT : «Rafi9ni» et «9issati».

Sur un autre plan, le programme Ichmilni s’apprête à lancer la Caravane de l’inclusion numérique en partenariat avec la SGMA, pour former aux outils numériques 50 000 personnes réparties sur 100 villages des zones blanches durant les prochaines années.

Grâce à ces programmes qui ciblent le pays profonds, les couches sociales les plus vulnérables et les zones les plus isolées, et aux programmes qui ne manqueront d’être conçus et mis en route au fur et à mesure, Tunisie Telecom cherche à honorer ses engagements de service public au service d’une meilleure inclusion numérique qui, comme on le sait, est désormais considérée comme un pilier du développement économique et humain.