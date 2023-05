Ressources naturelles et changement climatique en Tunisie

La Cité des sciences de Tunis organise, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement les 9 et 10 juin 2023, un séminaire sur les ressources naturelles de la Tunisie face aux défis posés par le changement climatique, qui mettra en lumière 5 thèmes clés liés à l’atmosphère, l’eau, le sol et la biodiversité.

Une exposition sera également organisée pour promouvoir la culture de l’innovation et souligner la contribution positive de l’industrie à la réalisation d’un développement durable et d’une économie compétitive.

A cet effet, la Cité des Sciences de Tunis lance un appel à participation aux entreprises et start-up éco-innovantes pour présenter leurs projets.

Les projets éco-innovants éligibles doivent impliquer toutes les activités générant des produits et des services capables de mesurer, de prévenir ou de réduire les impacts environnementaux tels que la contamination de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les problèmes causés par les déchets, le bruit et l’écosystème.

