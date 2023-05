Slim Loghmani : «L’initiative de dialogue proposée par l’UGTT est mort-née»

Slim Loghmani a estimé, dans « Jaweb Hamza’’ sur Mosaïque FM, dimanche 28 mai 2023, que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), outre son statut de centrale syndicale, a un rôle important à jouer dans la vie politique. Vidéo.

L’universitaire et spécialiste du droit public a, en revanche, dit que l’initiative de dialogue proposée par l’UGTT, dans le cadre d’un quartet d’organisations nationales, est mort-née.

«Kaïs Saïed a rejeté cette initiative parce qu’il pense que le pouvoir ne peut être tiré que du peuple et que le dialogue ne doit concerner que les structures élues. Pour lui, les autres corps intermédiaires n’ont pas de place dans le débat public», a-t-il expliqué.

Sur un autre plan, Slim Loghmani a indiqué que le Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication, qu’il considère comme l’épée de Damoclès brandie au-dessus de la tête des journalistes et des citoyens, a conduit à l’autocensure. «Ce climat n’est pas propice à la liberté», a-t-il ajouté, en appelant à l’instauration d’un climat de confiance et à la restauration des fondamentaux du débat public, à savoir la démocratie, les droits, les libertés et l’Etat de droit.